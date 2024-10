Hvězdný britský dráhař Hoy oznámil, že mu zbývají maximálně čtyři roky života

O svém onemocnění Hoy poprvé informoval v únoru, kdy bez bližších podrobností o typu rakoviny na sociálních sítích napsal, že se léčí a je optimistou. Nyní v rozhovoru přiznal, že už více než rok ví o tom, že je jeho nemoc nevyléčitelná.

„Upřímně říkám, že většinu času jsem docela pozitivní a jsem opravdu šťastný,“ řekl Hoy. „Tohle je větší než olympiáda. Je to větší než cokoli jiného. Jde o to vážit si života a nacházet radost. Jakkoli to vypadá nepřirozeně, taková je příroda. Všichni jsme se narodili a všichni umíráme a tohle je jen část procesu,“ dodal.

V uplynulém roce napsal Hoy paměti, v nichž popsal, jak mu lékaři diagnostikovali rakovinu poté, co našli nádor v rameni. Uvedl také, že měl alergickou reakci na chemoterapii. V listopadu navíc rodinu postihla další rána, když jeho manželce diagnostikovali roztroušenou sklerózu.

„Ale člověk si pořád připomíná, že máme štěstí, že máme léky, které můžeme užívat a které to zpomalí tak dlouho, jak jen to bude možné,“ řekl Hoy. „Naučil jsem se žít přítomným okamžikem a prožívám dny opravdové radosti a štěstí. Absolutně to není popírání nebo sebeklam. Jde o to si uvědomit, co můžeme ovlivnit. Strach a úzkost, to všechno pochází ze snahy předpovídat budoucnost. Ale budoucnost je jen abstraktní pojem v našich myslích. Nikdo z nás neví, co se stane. Jediné, co víme, je, že náš čas na této planetě je omezený,“ dodal.

Hoy nasbíral šest zlatých olympijských medailí na hrách v Aténách v roce 2004, Pekingu 2008 a Londýně 2012. Ve sbírce má také 11 titulů mistra světa. V roce 2009 ho královna Alžběta II. pasovala na rytíře.