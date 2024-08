Čeští dráhaři jsou juniorskými mistry světa v týmovém sprintu

Peterka, Pořízek a Friedl začali v Číně třetím místem v kvalifikaci, kterou ovládli domácí závodníci před korejskou trojicí. V prvním kole pak české trio porazilo Italy a druhým nejlepším časem se dostalo do boje o zlato. Číňané, kteří hladce vyřadili Poláky, byli jen o 53 tisícin sekund rychlejší. Ve finále už dominovali čeští dráhaři a zvítězili o 549 tisícin.

Týmový sprint vyhráli čeští junioři na mistrovství světa poprvé. Dosud nejlepším výsledkem v této disciplíně bylo třetí místo trojice Filip Ditzel, Jaroslav Flendr, Daniel Lébl v roce 2002 v Sydney.

„Zlomil to třetí úsek. Davidovi to kluci dobře rozjeli a předali mu to v dobré rychlosti. Ve finále jsme jeli o necelou desetinu pomaleji než v semifinále, ale na Čínu to jasně stačilo,“ řekl trenér Zdeněk Nosek na svazovém webu.

„Byl to souboj trojkařů, ale tím nechci snižovat výkon ostatních. Závod rozjížděl na prvním úseku Kryštof a v každé jízdě to bylo pod osmnáct vteřin. A to je na prvoročáka super. Tím byl položen základ k úspěchu, který pak podpořil Jan. Vše klaplo parádně a povedlo se to,“ dodal kouč.

Peterka, Pořízek a Friedl získali pro českou dráhovou cyklistiku 14. juniorský světový titul a první po dvou letech. Předloni v Tel Avivu vybojovala reprezentační výprava tři zlaté medaile zásluhou Barbory Němcové (vylučovací závod), Matěje Hytycha (kilometr s pevným startem) a Milana Kadlece mladšího a Radovana Štece (bodovací závod dvojic).

Peterka se v Číně představí ještě v závodu na 1 km s pevným startem, keirinu a sprintu. Pořízka čeká sprint a Friedla 1 km s pevným startem a keirin.