Dramatický závod v Hochfilzenu opanoval Němec Peiffer, Krčmář dojel devatenáctý

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - závody s hromadným startem: Muži (15 km): 1. Peiffer (Něm.) 35:53,3 (0 trest. kol), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -1,3 (1), 3. T. Bö (Nor.) -9,3 (1), 4. Doll (Něm.) -11,7 (1), 5. Jacquelin (Fr.) -22,4 (2), 6. Laegreid -25,0 (1), 7. J.T. Bö (oba Nor.) -25,9 (3), 8. Samuelsson (Švéd.) -29,3 (2), 9. Fillon Maillet (Fr.) -32,4 (2), 10. Loginov (Rus.) -32,8 (2), ...19. Krčmář -1:23,1 (2), 30. Moravec (oba ČR) -4:24,8 (3). Průběžné pořadí SP (po 9 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 428 b., 2. Laegreid 373, 3. Samuelsson 344, 4. Dale (Nor.) 340, 5. Fillon Maillet 339, 6. Jacquelin 324, ...21. Krčmář 169, 26. Moravec 109, 70. Krupčík (ČR) 1.