Dřív jsem jen mluvila o tom, že na to mám. Až teď jsem to dokázala, těší Siniakovou

Paříž (Od našeho zpravodaje) Rozpálená sobota přinesla na Roland Garros opravdu žhavou senzaci. A s Češkou v hlavní roli! „Je to neuvěřitelné. Moc krásný pocit,“ zářila tenistka Kateřina Siniaková, která zdolala světovou jedničku Naomi Ósakaovou a poprvé v životě postoupila do grandslamového osmifinále.

Když odcházela z arény Suzanne Lenglenové, dostala jako výsadu velkých vítězek možnost podepsat se na kameru. Kateřina Siniaková uchopila fixu a ke slovu PARIS dokreslila srdíčko. Jak by to tu mohla nemilovat: poté, co zde loni vyhrála čtyřhru, nyní v Paříži prožila největší zápas kariéry.



Urputná Češka vs. světová jednička 6:4, 6:2. Kdo by to čekal!

Zkoprnělá Ósakaová jen pogratulovala zasloužené vítězce a se sklopenou hlavou pelášila do šatny. Na grandslamu jí skončila série 16 vítězství za sebou – díky tomu, jak dobře se jí Siniaková tenisově dostala pod kůži.

Zoufalá Naomi Ósakaová kouká k nebesům.

„Dochází mi to pomalinku, chodí mi spousta zpráv,“ líčila. „Jsem šťastná, že jsem to dokázala. Dřív jsem jen mluvila o tom, že na to mám. A teď se mi to povedlo.“



Slavíte největší výhru kariéry?

Asi ano. Jak mi tu všichni připomínají, světovou jedničku jsem ještě neporazila (úsměv). A taky jsem se nikdy předtím nedostala do druhého týdne grandslamu. Určitě je to velký úspěch. A navíc tím, že se mi to povedlo právě na Roland Garros: začátek sezony nebyl nic moc, teď se mi to konečně sešlo a ukazuju dobrý tenis.

Dlouho jste letos kupila porážky, bylo náročné udržet si víru?

Ano, bylo to těžké období. Člověk věří, že do toho dává všechno, pořád trénuje, jede tutéž rutinu. Dalším oříškem bylo, že já se na kurtu dobře cítila – a stejně výsledky nepřicházely. Jsem ráda, že se to zlomilo. Pořád jsem doufala,

že to dokážu.



A máte sladkou odměnu. Triumf nad světovou jedničkou.

První set byl vyrovnaný, hodně jsem se bránila, tlačila mě, byla jsem v defenzivě. Ale už když jsem šla na kurt, věřila jsem, že na to mám. Brala jsem to míč po míčku. Bojovala jsem. A jsem hrozně ráda, že to vyšlo.

Nesvazoval vás stres z rodící se senzace?

Bylo těžké zápas dohrát tak, abych nemyslela na to, že je výhra tak blízko. Snažila jsem se soustředit jen na další výměnu. Ta poslední byla nejtěžší. Je neuvěřitelné, jak se mi to sešlo – poprvé druhý týden grandslamu plus skalp jedničky. Ale teď neusnout na vavřínech! Doufám, že se mi to podaří ještě potvrdit. Že to tady ještě není konečná.

Dlouhodobě říkáte: Jednou chci být světová jednička. Potvrdil vám dnešní zápas, že jdete dobrým směrem?

Určitě je to další motivace. Ženský tenis je teď hrozně otevřený, kdokoli může vyhrávat. I tohle mě může nakopnout: že na to vážně mám, že můžu být mezi top hráčkami. Snad to nebude žádný jednorázový výstřel.

Nedávno vám odešel kouč – a vida, kde jste. Nebyl to nakonec pozitivní impulz?

Je to možné. Kdo ví, asi to tak mělo být. Teď to vychází dobře.