Drobná a nebezpečná. Pěstmi i vzhledem. Freiherrová: Je dobře, když se ví, že jsme také ženy

OSTRAVA Je úspěšná v ringu i mimo něj. Pětadvacetiletá česká boxerka Nela Freiherrová vyráží na letošní boxerské mistrovství republiky coby obhájkyně titulu ve váze do 51 kilogramů. Přitom, pokud byste ji potkali na ulici, neřekli, že věnuje právě tomuto sportu.

Od čtvrtka bude Freiherrová v Děčíně hájit svůj těžce vydřený titul z loňského mistrovství republiky doma v Ostravě, kde se svým sourozencem Danielem vstoupili do historie domácích šampionátů coby první dvojčata se zlatou medailí na krku.

Ještě před odjezdem na sever Čech si pak našla drobná černovláska čas na jinou činnost, které se začíná stále častěji věnovat. Focení.



V žižkovském ateliéru fotografa Petra Mamuly strávila dopoledne, během kterého oba chtěli ukázat, že boxerky mohou být krásné. To, že má i něco v hlavě – další to zažitý stereotyp týkající se bojových sportů – dokazuje tato pouze 158 centimetrů vysoká míšenka (otec má vietmansko-francouzské kořeny) mimo jiné čerstvým inženýrským titulem na VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

„Petr je skvělý fotograf, je znát, že často spolupracuje s bojovníky. Navíc má jasnou představu, co chce fotit a umí navodit super uvolněnou atmosféru, což je pro mě osobně hrozně důležité. Takže celé dopoledne pro mě byla jedna velká zábava,“ svěřila se s pocity z této akce, kterou má doprovodit ještě propagační video, Freiherrová.

Že vám to zní jako slova zkušené modelky? Je to tak, před objektivem nestála rozhodně poprvé. „Určitě se ale nepovažuji za zkušenou modelku. Je to pro mě zajímavé zpestření oproti mému klasickému režimu, ale pořád chci být vnímaná především jako sportovec. Pořád si před objektivem připadám trochu jako dřevo, ale čím víc takových akcí mám za sebou, tím víc si to dokážu užít a baví mě to,“ usmívá se účastnice loňského mistrovství Evropy.



Moc dobře si zároveň uvědomuje, že cesta k tomu, aby ji coby sportovce okolí či širší veřejnost vnímala, vede i podobná propagace. Ostatně ve světě tomu není jinak. Elitní bojovnice napříč boxem, MMA či kickboxem se často dostávají do povědomí i díky svému vzhledu.

Pokud zůstaneme u klasického boxu, jsou ideálními příklady v současnosti v profesionálním ringu Mikaela Mayerová či Amanda Serranová. O prvně jmenované prezident její stáje Top Rank Todd duBoef prohlásil: „Její talent, osobnost, a to, jak vypadá, nám dává do rukou skvělou prodejní příležitost. Nejenže jsme přesvědčeni, že coby profesionálka uspěje, ona pozvedne také celý ženský box.“

Americká boxerka Mikaela Mayerová.

„Sama se s názorem, že hezká holka a bojové sporty dohromady nejdou, setkávám a samozřejmě s ním nesouhlasím. Je pravda, že tréninků nebo v zápase moc něžně nepůsobíme. Jakmile ale valná většina z nás sundá rukavice, téměř nikoho by ani nenapadlo, čemu se věnujeme. Takže si myslím, že je jen dobře, když se ženský box propaguje i tímto způsobem,“ má jasno dívka, která je oblíbenou sparingpartnerkou Fabiany Bytyqi, první české profesionální mistryně světa. A taktéž dívky, která mimo tělocvičnu nebo ring nevypadá coby boxerka. A která se ne nadarmo pyšní přezdívkou „Andělská pěst“.



Na doplňující otázku, zda sama sebe považuje za hezkou holku Freiherrová s úsměvem dodává: „To je celkem zákeřné. Osobně si spíše myslím, že mám asi kvůli svému míšenému původu celkem zapamatovatelný a zajímavý obličej. Samozřejmě jako každá ženská bych na sobě některé věci změnila, ale celkově jsem se sebou asi spokojená. Nebudu ale lhát a tvrdit, že mi to nikdy nikdo neřekl, na druhou stranu nemám vůbec ráda, když jsem brána jen jako ‚hezká tvářička ‚ a nic víc.“

Milovnice sushi a hořké čokolády ale každopádně ráda i volný čas ráda tráví ve sportovním a pohodlném oblečení. „Ve společenském oblečení nebo šatech mě zase tak často vidět nejde, ale když už, ráda si na tom dám záležet a baví mě potom ten kontrast,“ vysvětluje svěřenkyně trenérů Dalibora Frölicha a Jiřího Kotiby z BC Ostrava.

Nella Freiherová modelkou.

Momentálně se ale styl oblékání neřeší. Soustředí se na obhajobu těžce vydřeného titulu. Titulu, kterého si váží mimo jiné také kvůli své dlouhé cestě. Na scéně se pohybuje už od roku 2012, jenže na šampionátu v Rakovníku si poranila rameno. Následně přišly problémy s druhým a skoro dva roky běhala po chirurzích a dávala se dohromady.



Předloni byla při comebacku ještě třetí. Loni už to vyšlo. A letos bude opět v nejnabitější ženské váze do 51 kg čelit vedle dalších čtyř boxerek především reprezentačním kamarádkám a rivalkám Petře Laštovkové a Janě Prokešové.

„Kdo a kdo není favoritka neřeším. Na papíře jsme sice nejzkušenější, ale to nemusí v ringu nic znamenat. Nerada někoho podceňuji, nebo přeceňuji. Platí to pro mě i soupeřky. Každopádně titul obhájit pochopitelně chci,“ dodává na závěr.

Pokud její mise vyjde dle plánu, dá si ideální dárek k pátečním 26. narozeninám. A pro její dvojče to platí jakbysmet. Také on se v Děčíně představí…