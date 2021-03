Drsná bezdomovkyně investiční bankéřkou. A také absolutní boxerskou šampionkou čelící opět ‚Královně’

VÍCE O GALAVEČERU Akci lze sledovat skrze streamingovou platformu DAZN také v Česku (od 2:00 hodin), měsíční poplatek je 39 korun . Hlavní zápas pak obstará dvojice Estrada – Gonzalez, která se poprvé střetla v roce 2012. Tehdy zápas o pás WBA v lehké muší váze vyhrál 3-0 na body druhý jmenovaný. Tentokrát budou hře pásy hned dva, každý z rivalů přinese do ringu jeden. Jen s tím rozdílem, že půjde o zápas ve váze super muší.

Cecilia Braekhusová o zápase, který bude opět v limitu do 145 liber (libru pod horní hranici velterové váhy): „Všichni ví, co si myslím o bodování. Myslím, že jsem měla vyhrát, hodně lidí si myslí, že to mělo skončit remízou, také s tím bych uměla žít, ale ne s porážkou. Ale holt bylo to na její domácí půdě, s domácími rozhodčími (ani jeden nebyl z Chicaga). Jsem na odvetu připravena, vezmu si pásy zpět. Ať už před limitem, nebo na body. Udělám vše pro to, abych zde v Dallasu vybojovala své tituly zpátky."