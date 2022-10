Před boxerských králem Ducárem musel pokleknout také Pejsar. A válečná sekera je zakopána

Hodně svižně odstartovalo menu o deseti chodech, které provázel coby spíkr zkušený Matouš Rajmont – pod „dohledem“ hosta a kolegy z branže Michala Frabši. Vždyť až v pátém souboji večera se dočkali příznivci rohovnického sportu bodového resultátu.

Shodně ve druhých kolech předtím slavili velký talent Spejbl Gymu Denis Hnídek, domácí ranař Lukáš Šimek i zkušený Brit Paul Peers. Ten přiletěl z ostrovů s oficiální bilancí 1-2, ovšem už úvodního gongu muselo být všem jasné, že pětatřicetiletý rodák z Liverpoolu nestál v ringu ve svém teprve čtvrtém profesionálním souboji.

Peers má skutečně v profesionálním ringu zápasů daleko více, dle domácích zdrojů se pyšní bilancí 10 výher a 5 porážek. Tedy nyní už jedenácti výher. Talenta pořádající stáje Artemise Vitriaka – Ukrajince narozeného a žijícího v Plzni – začal školit už ve druhé polovině úvodního kola, aby duel v tom druhém rázně ukončil.

Už první tříminutovce, oficiálně po 177 vteřinách pak ukončil očekávanou odvetu s Jirkou Kordou jeho brněnský rival Radek Roušal, který opanoval také jejich první, dubnové setkání. Tehdy ale po čtyřech kolech na body. „Nešlo se zvednout, bohužel, byl jsem chvíli vážně mimo, bylo by to zbytečné, byl dneska lepší. A je to fajn kluk, byli jsme spolu před zápasem na obědě. Přeji mu jen to nejbližší,“ pronesl po duelu poražený, ovšem nikoliv skleslý domácí sympaťák.

Až po tomto došlo na onen první s bodovým výsledkem. Přitom ani Mike Juřík s Janem Kafkou se nešetřili, naopak, mlátili se hlava, nehlava. Ale oba odolali, u rozhodčích byl ale zaslouženým vítězem prvně jmenovaný.

S těžkou zkouškou v podobně pozdního náhradníka si pak poradil také David Dvořáček. Dvacetiletý talent Spejbl Gymu dvanáct minut povětšinou bušil do odolného Uganďana Michael Obina, k zemi ho ale poslat nedokázal. Přesto byl po duelu spokojený. „Byl to tvrdý soupeř, jsem rád za tu zkoušku, pořád se klasickému boxu věnuje vlastně tři čtvrtě roku,“ usmíval se v šatně, zatímco mu sundával tejpy trenér a kamarád Leo Brichta.

patronboxing A je hotovo. FAJK BOMBY ROZDÁNY!



Druhé kolo KO!

Sleduj další ukončení na @oktagon.tv ️

„Boxoval skvěle, plnil pokyny, jsem s jeho výkonem spokojený. S ohledem na fakt, že je to kickboxer… Myslím, že má na to, být nejmladší úřadujícím českým profesionálním šampionem. Pokud se šance na titul nabídne, budeme připraveni. Věřil bych mu i v duelu vypsaném na deset kol, rozhodně na to má,“ přidala jedna z hlavních hvězd česko-slovenské MMA organizace RFA vzkaz směrem k současnému šampionovi polotěžké váhy

Na body skončil také souboj mezi Patrikem Balážem a Chorvatem Ivanem Njegačem. Tentokrát šlo ale spíše o trápení domácího favorita. Olomoucký „Rocky“ totiž podobně jako například Lukáš Fajk prošel před duelem virózou a do zápasu rozhodně nevstoupil stoprocentní. Přesto si dokázal s nepříjemným balkánským protivníkem poradit.

VÝSLEDKY GALAVEČERA THE RING 1. zápas – Super lehká váha do 63,5 kg (4x3 minuty): RAMAZAN TAGOROV (Kazachstán, 0-1) vs. DENIS HNÍDEK (2-0, 2 KO) – TKO 2. kolo 2. zápas – Velterová váha do 66,7 kg (4x3 minuty): PAUL PEERS (V. Británie, oficiálně 2-2, 2 KO) vs. ARTEMIS VITRIAK (2-1, 2 KO) – TKO 2. kolo 3. zápas – polotěžká váha do 79,4 kg (4x3 minuty): MICHAL MIKO (1-1) vs. LUKÁŠ ŠIMEK (3-0, 2 KO) – TKO 2. kolo 4. zápas – polotěžká váha do 79,4 kg (4x3 minuty): RADEK ROUŠAL (3-1, 2 KO) vs. JIŘÍ KORDA (2-3, 2 KO) – KO 1. kolo 5. zápas – lehká váha do 61,2 kg (4x3 minuty): JAN KAFKA (1-5-1, 1 KO) vs. MIKE JUŘÍK (4-2, 3 KO) – 0:3 na body 6. zápas – polotěžká váha do 79,4 kg (4x3 minuty): DAVID DVOŘÁČEK (4-0) vs. MICHAEL OBIN (Uganda, 5-8, 2 KO) – 3:0 na body 7. zápas – catchweight do 65 kg (4x3 minuty): IVAN NJEGAČ (Chorvatsko, 13-26, 4 KO) vs. PATRIK BALÁŽ (6-2, 1 KO) – 0:3 na body 8. zápas – těžká váha nad 90,7 kg (6x3 minuty): BOJAN CESTIČ (Bosna, 2-9, 1 KO) vs. LUKÁŠ FAJK (5-1, 4 KO) – TKO 2. kolo 9. zápas (co-main event) – lehká váha do 61,2 kg (8x3 minuty): RAMIRO BLANCO (Nikaragua, 18-14-3, 10 KO) vs. ZSOLT OSADAN (23-0-1, 15 KO) – 0:3 na body po šesti kolech kvůli zranění po srážce hlavami 10. zápas (main event) – křížová váha do 90,7 kg (10x3 minuty – o český titul): VÁCLAV PEJSAR (20-14, 15 KO) vs. VASIL DUCÁR (12-6-1, 10 KO) – 0:3 na body (90-100, 2x 91-99)

Již zmíněný Fajk se Bojanem Cestičem z Bosny netrápil. Je třeba uznat, že ten nekladl takový odpor jako Njegač. Našlápnutý pražský obr, který si přivezl ze sparingů s Polákem Michalem Cieslakem covid, ukončil duel ve druhém kole a už nyní se může těšit na výlet na britské ostrovy, kde by měl absolvovat sparingy mimo jiné s Dereckem Chisorou. Ty by mu měli dát definitivní odpověď na otázku, zda hubnout do křížové váhy, nebo zůstat v těžké.

Jestliže Dvořáček s Balážem procházely testy, Osadan v hlavním předzápase večera skládal maturitu. Ne pro domácí scénu, ale pro tu evropskou, světovou. Nikaragujský náhradník Ramiro Blanco totiž potvrdil, že se podobně jako Roušal vezl na vlně z posledního svého zápasu dva týdny zpět. A hlavně prokázal své obrovské zkušenosti.

Ano, bilance na první pohled nemusela vypadat nějak působivě. Jenže se v ní skrývalo hned 60 kol proti světové extra-třídě. Jistě, Blanco souboje s Can Xu, Patrikem Kinigamazim, Andresem Gutierrezem, Miguelem Romanem i Jhonnym Gonzalezem prohrál, jenže všech pět pánů má zkušenosti ze zápasů o světové tituly, posledně jmenovaný byl dokonce dvakrát šampionem prestižní organizace WBC. A o kvalitách Kinigamaziho ví své třeba i Martin Parlagi.

Ten byl ostatně v rohu se svým krajanem, který dobře začal, poté zvolnil, aby ve třetím kole došlo na nepříjemnou srážku hlavami, ze kterého si odnesl Osadan nakonec dva stehy. Duel ještě pokračoval další tři dějství, než jej ringový lékař definitivně stopnul. Na body sice duel urval slovenský bijec, ani on ale příliš nejásal. Zranění mu totiž s největší pravděpodobností sebralo šanci na duel o mezinárodní pás IBF v super lehké váze, který už měl předběžně domluvený na polovinu listopadu.

Mimochodem, pánové z hlavního zápasu, kterým se budeme věnovat vzápětí, snad prominou – osmnáct minut pěstních výměn mezi Osadanem a Blankem lze bez přehánění označit za duel evropských kvalit a jednoznačně ten celkově nejkvalitnější na galavečeru.

Ale nebojte se, Ducár s Pejsarem zas o moc nezaostali. Jen druhý jmenovaný tentokrát zvolit na své poměry velmi defenzivní taktiku, kdy se snažil najít mezery ve stylu šampiona, což se mu nakonec s ohledem na zaslouženou bodovou prohru nepovedlo. V ringu ale oba nechali maximum, Ducár – kterého doprovodil nástupovým songem kamarád Ironkap z Troublegangu – navrch přidal po závěrečném gongu i pár kliků a la legendární Bernard Hopkins.

„Chtěl jsem to ukončit před limitem, takže tohle mě trochu mrzí, ale boxoval hodně defenzivně a do takové obrany se těžko dostává. Jinak mezi námi je vše uzavřené, nemám s Vencou problém, jediné, co mi vrtalo hlavou, byly řeči na tiskovce ohledně případných informací z mého gymu. Ne, že by se mi do ní zavrtal, ale přemýšlel jsem, zda mu opravdu někdo něco říkal, nebo si to vymyslel jako součást psychologické hry,“ usmíval se staronový šampion.

patronboxing Tady se servítky nebraly.



#champ #andstill #winner #fight oblíbit sdílet odpovědět uložit

Ten by se nyní rád chvíli věnoval své rodině, ostatně do práce jde pro sebe „netradičně“ po zápase až ve středu. „Děkuji kolegům, že jsou na mě takto hodní, mohu si dát dneska i pivo,“ dodal skvěle naložený domácí boxerský král a policista z povolání v jednom.

„Ano, chtěl jsem mu dostat do hlavy. Hodně o psychologii teď čtu, tak jsem to zkusil praktikovat. Vím, že u nás v boxu se to nějak nenosí, spíše v MMA, ale prostě jsem chtěl využít všechny dostupné zbraně,“ prozradil po duelu jeho protivník a ani on tak nepoodkryl karty. Zda blufoval, či nikoliv. „Je mi 38, za poslední rok jsem měl sedm zápasů, chci si teď trochu odpočinout,“ pokračoval.

Jak dlouho? To záleží na tom, zda se dotáhnou jednání o případné prosincové odvetě s Rusem Dmitrijem Kudrjašovem. Také s ním má Pejsar otevřený účet, jsou to necelé tři roky, co celý svět viděl, jak český bijec v Krasnojarsku domácího ranaře mlátil, aby bodoví dali výhru 2-1 na body Kudrjašovovi. Na výsledku nic nezměnil ani fakt, že oba byli následně domácí federací suspendováni.