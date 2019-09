Důsledná práce basketbalových asistentů na MS. Snažíme se rozklíčovat týmové signály, říká Bartoň

Šanghaj Asistenti, kteří nejsou tolik vidět. A přitom mají podstatnou práci – skautují soupeře a sondují, jaké mají nedostatky. O to se v českém týmu na mistrovství světa v Číně stará Luboš Bartoň, bývalý úspěšný hráč a Jan Pospíšil. Společně popsali čtyři stránky o Turcích. „Za posledních osm let se skauting dostal fakt daleko, je možné pracovat s obrovským počtem dat o soupeřích. Je ale potřeba hráčům předat jen to důležité,“ tvrdí Bartoň.

Jeden se jezdí dívat na zápasy a sleduje celkový projev týmu, druhý pracuje se špičkovým analytickým softwarem, jenž využívá basketbalová federace. Luboš Bartoň, jako bývalý úspěšný český basketbalista, dokáže vypozorovat různé důležité nuance. A tak cestoval na přípravné utkání soupeřů ze základní skupiny světového šampionátu. Osobně. Lidi můžou být hrdí, postupem se ale uspokojit nechceme, burcuje po výhře s Turky Satoranský „Z televizních přenosů totiž nevidíte spoustu věcí, jako například reakce trenérů, pokyny, chování hráčů mimo hřiště. Zjistil jsem, že Turci mezi sebou hodně štěbetají, na nějaké signály moc nejsou,“ tvrdil bývalý hráč Valencie, který se byl podívat na přípravné turnaje v Hamburku a v Koreji. Jak tým reaguje, když se nedaří, jaké pokyny rozdává pak trenér? Tohle přesně Bartoně zajímá. „Někdo postaví zónu, případně trenér nakáže hráčům, aby v obraně zdvojovali, někdo zase vezme time-out. Zároveň se snažím rozklíčovat týmové signály,“ popisuje Bartoň, který informace pak předává Ronenu Ginzburgovi, trenérovi českého výběru. Statistické údaje českých skautů. A prý rozhodně není jediný, kdo na zápasy chodí vyzdívat. „Na mistrovství světa seděl přede mnou Japonec a měl jsem možnost nahlédnout do poznámek o našem týmu. Byl to opravdu velký štos,“ dodal Bartoň s úsměvem. Významnou pomocí je pak speciální software, který obsluhuje Jan Pospíšil. Jak funguje? Utkání základní skupiny mistrovství světa se nahraje na určitý server, kde na něm jistý expert označí jednotlivé prvky – zaměřuje se na střely, obrané zákroky, rozehrávky a spoustu dalšího. „Ve finále si můžu vybrat například jednoho hráče, software mi vyplivne celkový seznam jeho akcí. Pak mi to vyhodnotí jeho tendence, jestli při útoku chodí více doprava, nebo zda umí hrát zády ke koši... Zároveň to počítá procentuální úspěšnost. Je toho opravdu hodně,“ popisuje Jan Pospíšil, asistent trenéra.