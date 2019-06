Dvě výhry k titulu. Maky je talent od boha, chválí Vondroušovou trenér Hernych

Paříž Nad ženským Roland Garros zase jednou zasvištěla tenisová gilotina a pařížský trůn je prázdný. Simona Halepová senzačně končí už ve čtvrtfinále a tohle jsou slečny, které ji mohou vystřídat.

Senzační přemožitelka obhájkyně, 17letá Amanda Anisimovová, vyzve Ashleigh Bartyovou. A Johanna Kontaová se střetne s další teenagerkou – 19letou Markétou Vondroušovou z Česka. „Maky sama dobře ví, že tu může porazit kohokoli,“ opakuje v průběhu turnaje její kouč Jan Hernych.

Obě semifinále začínají v 11.00 a stejná slova jako trenér Vondroušové mohou volit i zbylé tři štáby. Všechny projevily urputnost, kvalitu a výdrž. Kontaová s Vondroušovou mají o něco příznivější los – pokud už se počasí ve Francii umravní, odehraje druhá finalistka tři zápasy ve třech dnech.

I proto britští novináři větří velký triumf, a dokonce dopředu počítají, kolik by Kontaová celkovou výhrou vydělala. Dost předčasné! Šance jsou vyrovnané, každá si hýčká jiné triumfy.

Markéta neřeší, co je okolo

Proč by tedy měla uspět právě dívka ze Sokolova, jež po loňském nahlédnutí do širší špičky v roce 2019 zažívá jednu radost za druhou? Jeden z hlavních důvodů hledejte pod kšiltem, který nosí na zápasy.„Tenis ji strašně baví a zvlášť teď, když ho může hrát naplno. Je jí jedno, jestli je to první kolo, nebo semifinále,“ charakterizuje její mentální sílu manažer Jan Koukal. „Prostě se těší na zápas a neřeší, co je okolo. To jí dodává ve výkonech volnost.“

Výjimku z pravidla ale Paříž také viděla, ve čtvrtfinále proti Martičové se lehkost při druhém mečbolu Vondroušové proměnila v křeč a skončilo to krutě – dvojchybou. „Už tuhle zkušenost mám,“ odškrtává si Češka další překonanou nástrahu na cestě ku hvězdám. Z jejích herních prvků jsou nejviditelnější kraťasy, elegantní a účinné zároveň. Stejně cenný je však pohyb Vondroušové po kurtu. Tím, že skvěle čte hru, jsou její kroky úsporné i účelné.

„Nevidím teď žádnou holku, co by běhala lépe,“ říkala poražená Petra Martičová, což Hernych vysvětluje: „Maky to má dané, ona je opravdu šikovná. V tomhle je talent od boha. K tomu na sobě pracuje, a když se to dá dohromady, je pro soupeřky takhle nepříjemná.“

Královna v Paříži padla, král stále žije, aspoň do dnešního supersemifinále Rafael Nadal vs. Roger Federer. Španělskému panovníkovi antuky se Vondroušová podobá výtečným pohybem, raketou v levé ruce či velmi liftovaným forhendem, ale jinak je samozřejmě odlišuje tisíc a jedna věc. Především to, že Vondroušová je stále na začátku.



Ve volném čase sleduje tenis

V Paříži se svým týmem bydlí deset minut jízdy od areálu, v jejich dočasném domově vládne kombinace pohody a věčného špičkování. Po výhrách vždy chodí do asijské restaurace a Hernych se usmívá: „Oblíbili jsme si ji, ale možná proto, že je nejblíž od hotelu.“ A ve volném čase tu je... Tenis. „Hodně koukáme na výsledky i na zápasy, chodíme se dívat třeba na juniory. Na Jonáše Forejtka, na mladého Martina Damma,“ popisuje Hernych.

„A nejen z kamarádství, ona je to pro Maky zábava. A zároveň se při sledování učí.“ O její učenlivosti není pochyb, takto totiž vypadá letošní pořadí tenistek podle počtu vyhraných duelů na antuce: 1. Kontaová a Martičová 15, 2. Vondroušová 14. Chorvatku odstranila z cesty právě česká teenagerka, a tak se s Britkou utkají o roli oranžové královny a především o vysněné finále. O šanci, která se nemusí roky opakovat. Od věčné tenisové slávy dělí čtyři adeptky ještě dvě výhry.