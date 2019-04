Dvojnásobná radost. Muži i ženy Vítkovic slaví florbalový titul

OSTRAVA Florbalisté Vítkovic zvítězili v superfinále superligy v Ostravě 4:3 nad Mladou Boleslaví, které oplatili porážku z loňského boje o titulu rovněž v Ostravar Aréně. Po pětiletém čekání získali sedmý triumf.

Ostravané navázali na zlaté medaile z let 1996, 1997, 2000, 2009, 2013 a 2014. Jsou suverénně druhým nejúspěšnějším týmem za Tatranem Střešovice, který ovládl 16 z 26 ročníků nejvyšší soutěže.



Mohou se těšit i na účast v Poháru mistrů v České republice, který se bude hrát 11. a 12. ledna. Jeho dějištěm má být Praha, či Ostrava, kde by se vzhledem k triumfu obou týmů Vítkovic nakonec mělo hrát.

První velkou šanci utkání měl ve čtvrté minutě Jakub Bína, který běžel sám na Lukáše Součka, ale bekhendem minul. V čase 14:58 se radovaly Vítkovice.

Střelu Lukáš Hájka brankář Lukáš Bauer vyrazil helmou, ale následně Hájek přistrčil balónek a Marek Bräuer zamířil do odkryté branky.

Ml. Boleslav - Vítkovice 3:4 Branky a nahrávky: 45. Natov (Curney), 56. Natov (Curney), 60. Tokoš (Curney) - 15. Bräuer (Hájek), 43. Besta (Jastřembský), 48. Hájek (Rýpar), 60. Bräuer (Besta). Rozhodčí: Černý, Janoušek. Bez vyloučení. Diváci: 8546.

Konečné pořadí superligy v sezoně 2018/19: 1. Vítkovice, 2. Mladá Boleslav, 3. Sparta Praha, 4. Chodov, 5. Tatran Střešovice, 6. FBC Ostrava, 7. Panthers Otrokovice, 8. FbŠ Bohemians, 9. FBC Liberec, 10. FBC Česká Lípa, 11. Sokol Královské Vinohrady, 12. Sokol Pardubice, 13. Bulldogs Brno (budou hrát baráž), 14. Znojmo (sestup).

V utkání ale kralovala defenziva a především gólmani, takže v druhé třetině branka nepadla.

Další góly přineslo až závěrečné dějství. Ve 43. minutě po standardní situaci našel Jan Jastřembský zpoza branky Jiří Bestu a ten zblízka překonal Bauera.

Vzápětí sice překvapil Součka zpoza branky Jan Natov a snížil, ale ve 48. minutě proměnil Hájek přihrávku Josefa Rýpara a vrátil Ostravanům dvoubrankový náskok.

V 56. minutě po další asistenci nejproduktivnějšího hráče play off Curneyho vykřesal naději Mladé Boleslavi opět kanonýr Natov. Náskok Vítkovic pojistil 19 sekund před koncem při power play do prázdné branky Bräuer.

Mladá Boleslav sice ještě v čase 59:52 díky Martinu Tokošovi zkorigovala stav, ale na vyrovnání už neměla čas. Třetí asistenci si připsal Curney a vyrovnal s 156 body v play off historický rekord Milana Fridricha.

Ženy Vítkovic předvedly parádní obrat

Florbalistky Vítkovic porazily v superfinále extraligy Chodov 7:6 v prodloužení a obhájily titul, který získaly celkově popáté v historii. Stejně jako loni proti stejnému soupeři slavily rovněž v Ostravar Aréně v nastavení.

Tentokrát Vítkovice otočily nepříznivý stav 3:6 a v čase 63:47 rozhodla Slovenka Zuzana Šponiarová. Hattrickem zazářila v dresu vítězek Ivana Šupáková.

„Už jsem byla taková zoufalá. Jediné, co mi fakt jde docela dobře, jsou ty střely, tak jsem si říkala, že když tam něco vypustím, že to tam musí padnout. Ale je to obrovská zásluha celého týmu, protože kdyby nebylo nás všech, tak to neotočíme. Tři góly, to není fakt málo. Ukázaly jsme opravdu velkou sílu,“ řekla novinářům Šponiarová, která se do superfinále vrátila po pauze kvůli zranění.

Ostravanky navázaly i na zisk zlata z let 2000, 2014 a 2016 a mohou se těšit na účast na Poháru mistrů v České republice, který se bude hrát 11. a 12. ledna pravděpodobně v Praze, či Ostravě.

Vítkovice - Chodov 7:6 PP Branky a nahrávky: 7. Šupáková (Paloncyová), 31. Enenkelová (Ďuríková), 36. Trošková (Ďuríková), 53. Šupáková (Paloncyová), 54. Paloncyová (Enenkelová), 60. Šupáková (Krzywaková), 64. Z. Šponiarová (Enenkelová) - 11. Řepková (Svačinová), 20. Suchá (Svačinová), 24. Řepková (Plášková), 36. Tožičková (Hanzlíková), 46. Plášková (Frantíková), 49. Suchá (Řepková). Rozhodčí: Kostinek, Reichelt. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 7431.

Konečné pořadí extraligy v sezoně 2018/19: 1. Vítkovice, 2. Chodov, 3 FBC Ostrava, 4. FK Jižní Město, 5. FbŠ Bohemians, 6. Panthers Praha, 7. FBK Jičín, 8. Tatran Střešovice, 9. FBS Olomouc, 10. FBC Liberec, 11. Židenice (budou hrát baráž), 12. Plzeň (sestup).

„Zatím tom moc neřešíme. Máme v hlavě toto vítězství, ale určitě se těšíme. Zase bude motivace zahrát si v Čechách finále, jak jsme si zahrály letos v lednu,“ prohlásila kapitánka Vítkovic Alžbeta Ďuríková.

Vítkovice v Gävle v novém formátu turnaje jen se čtyřmi zástupci z nejsilnějších zemí skončily druhé.

Jako první se před 7431 diváky s převahou fanoušků Vítkovic radovaly Ostravanky. V sedmé minutě přihrála Kamila Paloncyová osamocené Ivaně Šupákové, která do odkryté branky otevřela skóre.

V polovině úvodní části vyrovnala střelou přes clonu téměř od půlky hřiště Řepková a pouhých 15 sekund před první pauzou otočila stav Suchá, která na první pokus promáchla a napodruhé tahem zamířila pod nohu Nikoly Příleské.

Ve 24. minutě se trefila z levé strany na bližší tyč opět Řepková a upravila na 3:1 pro Pražanky. Vítkovicím vzápětí ještě pomohla po střele Kristíny Belicové tyč.

Chodov se následně ubránil při trestu Markéty Svačinové, ale pak náskok rychle ztratil.

V polovině utkání během 70 sekund překonaly střelami z dálky Veronika Enenkelová a Jana Trošková Janu Christianovou, která neměla při obou situacích ideální výhled.

V 36. minutě vrátila Chodovu vedení po akci Terezy Hanzlíkové Gabriela Tožičková.

V třetím dějství při vyloučení Elišky Plankové zvýšila střelou ze středu Magdalena Plášková. Její další branka ve 48. minutě neplatila kvůli vysoké holi, ale vzápětí už zařídila náskok 6:3 Suchá.

„Nedá se to moc popsat. Byly jsme rozjeté, ale pak jako bychom se začaly bát výhry. S prominutím se posereme a pak to takhle dopadá. Vítkovice tlačily až do konce a i díky tomu to dotáhly. Prodloužení už pak je vabank, o štěstí, které se přiklonilo k nim,“ prohlásila útočnice Chodova Tožičková a připomněla i porážku v lednovém finále Poháru České pojišťovny v Olomouci s FBC Ostrava 6:8 poté, co Pražany vedly v 55. minutě 6:4.

Vítkovice se mezi 53. a 54. minutou během 85 sekund díky brankám Šupákové a Paloncyové přiblížily na rozdíl jediného gólu.

Ostravanky se ubránily v závěru při trestu Enenkelové a 31 sekund před koncem třetí časti vyrovnala Šupáková a dovršila hattrick. V nastavení rozhodla povedená rána Zuzany Šponiarové.

„Hattrick je zásluha mých spoluhráček, kdyby tam nebyly, nedávaly míčky, tak tam hattrick není a jsem nulová. Je to týmový sport, jsem ráda, že ho hraju a že ho hraju zrovna tady za Vítkovice,“ komentovala své střelecké představení Šupáková.