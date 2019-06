Ecclestone chce změnit formuli 1. Vraťme zpět tankování i stejné motory, přeje si

Londýn / Praha Bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone je nespokojen se stavem, do kterého se královna motorsportu v posledních letech dostala. Britský funkcionář by F1 vrátil zpět do stavu, ve kterém byla pro diváky atraktivní a peníze nehrály takovou roli.

Ecclestone v šampionátu působil od 70. let minulého století a z formule 1 udělal celosvětovou značku. V letošním roce ale s nelibostí sleduje, jak Mercedes celému seriálu dominuje, Ferrari se jej marně snaží dohnat a další soupeři jsou v obrovské dálce.

Pro fanoušky jsou tak závody F1 naprosto neatraktivní.



Navíc od začátku používání současného motoru, kterým je V6 s hybridním turbem (rok 2014), vyhrál Mercedes všechny celková hodnocení. Jak šampionát jezdců, tak i Pohár konstruktérů. Závody se tak jeví jako lehce předvídatelné.



Ani letošní výkony soupeřů německé stáje nedokazují, že by tomu mělo být jinak. V součtu s minulou sezonou totiž Mercedes zvítězil v neuvěřitelných deseti závodech v řadě.



Po posledním závodním víkendu dokonce i Lewis Hamilton prohlásil, že fanoušky nebaví sledovat současnou formuli 1. A že on tomu naprosto rozumí. Což „nastartovalo“ Ecclestona k reakci. Udělal by nový šampionát.



„Nejdřív bych s týmy nemluvil. Je to jako mít svůj výbor – nepotřebujete je v moment, kdy musíte udělat rozhodnutí,“ prohlásil Brit v rozhovoru pro ESPN. „Řekl bych jim jen, že budeme mít tři šampionáty. Mistrovství světa konstruktérů a jezdců, což by zůstalo při starém. A potom šampionát týmů.“



Právě poslední zmíněná věc by seděla na organizace, které by používaly stejný motor i méně technologicky náročné vozidlo, než je tomu nyní. To by měla formule 1 dát všem menším týmům, k tomu přidat náhradní motory a 30 milionů dolarů ročně.



„Tyto týmy by navíc mohly doplňovat během závodu palivo. Dohromady by to oživilo vzpomínky na minulé doby, kdy se menší týmy pokoušely porážet velké značky. F1 se musí zpět dostat do pozornosti lidí. A aby to bylo tak, že když se budete bavit s přáteli, neshodnete se, kdo vlastně vyhraje,“ myslí si Ecclestone.



Chce tím pomoci malým týmům, a zároveň nechat závodit i ty velké.



„Všechno se ale ještě bude diskutovat,“ dodal osmaosmdesátiletý bývalý funkcionář.