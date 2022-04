Česku se postaví „porouchaná“ superstar. Tenisovou kometu zbrzdili v rozkvětu stalker, puchýře i dotěrný bulvár

Sladkým úsměvem loni v létě okouzlila tenisové fanoušky stejně jako svou nevídanou jízdou US Open z kvalifikace až k senzačnímu titulu. „Necítím vůbec žádný tlak, je mi pořád jen osmnáct. Takhle jsem přistupovala ke každému zápasu tady v Americe a přineslo mi to tuhle trofej, takže si nemyslím, že bych měla něco měnit,“ říkala.

Ale teď, sedm měsíců po famózním úspěchu, devatenáctiletá Emma Raducanuová příliš důvodů k úsměvu nemá. A zároveň poznává, jak bláhová tehdy byla.

BJK CUP ČESKO – VELKÁ BRITÁNIE ■ Kvalifikace Billie Jean King Cupu se uskuteční v pátek a sobotu na antuce pražské Štvanice. Všech 800 míst je již vyprodaných. ■ Jedničkou Češek je finalistka Roland Garros i OH v Tokiu Markéta Vondroušová (v žebříčku 32.). V sestavě kapitána Petra Pály jsou dále Tereza Martincová (50.), Karolína Muchová (66.), Marie Bouzková (72.) a premiérově také 16letá Linda Fruhvirtová (170.). Britky mají Emmu Raducanuovou (12.), Harriet Dartovou (101.), Katie Swanovou (221.) a Sonay Kartalovou (370.).

V půlce února vystoupala v žebříčku na své kariérní maximum – dvanáctou příčku, která jí patří i nyní. Na jejích výkonech to však vůbec nejde poznat. K jedinému titulu zatím další nepřidala a ani se k němu nepřiblížila. Z osmi turnajů vytěžila pouze čtyři výhry, na Australian Open vypadla už ve 2. kole s 98. hráčkou světa Makedonkou Koviničovou a naposledy v Miami hned v prvním zápase podlehla Kateřině Siniakové.

Po newyorské pohádce si Raducanuová zřejmě postupně uvědomila, že další úspěchy nepřijdou jen tak, spíš bude ještě těžší jich dosáhnout. „Myslím si, že by se mnou všichni měli mít trochu trpělivosti. Já svůj tenis najdu, jen potřebuji trochu času,“ vyzývala v říjnu na Transylvania Open v Rumunsku, kde má část rodiny.

Zatím ji nepomáhá ani spolupráce s novým trenérem Torbenem Beltzem z Německa, kterého si vybrala kvůli jeho bohatým zkušenostem a úspěchům. Beltz před ní dovedl ke dvěma grandslamovým vítězstvím i na pozici číslo jedna Angelique Kerberovou. Angažovala jej v listopadu poté, co se po letech rozešla s koučem Andrewem Richardsonem, a po epizodní zkušenosti s Jeremym Batesem.

Na neuspokojivých výkonech rodačky z kanadského Toronta se určitě podepsaly i zdravotní problémy: v prosinci prodělala covid, na Australian Open ji trápily puchýře, v mexické Guadalajaře si z maratonského duelu proti Australance Savilleové, který nakonec skrečovala, odnesla zranění kyčle a také si zablokovala záda. „Minulé dny jsem podstoupila tvrdý trénink a také poslední zápas byl hodně intenzivní. Potřebuju zesílit,“ podotkla, na co se bude zaměřovat v přípravě, jíž podle lednového vyjádření chce věnovat hodně času.

„To mě trochu znepokojuje, protože to, co potřebuje – jak ke zlepšení své fyzické kondice, tak k tomu, aby se stala lepší hráčkou – je hrát více turnajů, ne méně,“ reagoval šestinásobný grandslamový vítěz Boris Becker.

Podle Slovenky Daniely Hantuchové jsou však přibývající nezvládnuté duely faktorem, který Raducanuovou sráží. „Každý ji teď chce porazit. Každý chce vědět, jak proti ní hrát,“ citoval Eurosport někdejší světovou pětku. „Ale všechen respekt, který získala po US Open, se nyní vytrácí, a to je hanba.“

Obrnit se proti okolí

„Musí hrát zápasy a nevnímat, co se o ní říká v médiích nebo na sociálních sítích. Potřebuje být v ulitě,“ myslí si Tracy Austinová, která US Open vyhrála dvakrát na přelomu 70. a 80. let.

V Británii je však opravdu velmi obtížné se od tlaku a případné kritiky veřejnosti a médií, včetně těch bulvárních, odprostit. „Být superhvězdou v Anglii je ta nejtěžší věc. Ještě těžší než ve Spojených státech, kde je mnohem více sportovců v jiných sportech,“ prohlásila v rozhovoru na Eurosportu Američanka Chris Evertová, která z rekordních 34 grandslamových finále vyhrála osmnáct. „Anglický bulvár je brutální. V podstatě kempují u vašeho prahu, pokud jste superstar, a to není dobré.“

Kritiku Raducanuová schytává také za rostoucí počet sponzorských partnerů a akcí s nimi, což však s sebou úspěch mladé slečny s velkým komerčním potenciálem logicky nese. Během uplynulých měsíců se stala tváří světoznámých značek jako Dior, British Airways, Evian či Porsche.

„Možná jen vidíte ve zprávách nebo na sociálních sítích, že jsem podepsala tu či onu smlouvu, ale podle mě je to dost zavádějící, protože trénuju pět šest hodin denně a v klubu jsem každý den dvanáct hodin,“ reagovala v prohlášení Raducanuová na kritiku. „A když cestou v autě na trénink zveřejním jeden příspěvek, hned to znamená, že se ‚nesoustředím na tenis‘. Myslím si, že je to nespravedlivé, ale naučila jsem se s tím vyrovnat a obrnit se vůči okolním vlivům.“

Mezi ty nejnepříjemnější patřilo pronásledování od troufalého pětatřicetiletého obdivovatele. Ten ji od loňského listopadu opakovaně vyhlížel u domu jejích rodičů v Londýně a nechával jí tam dárky. Také ozdobil stromek v předzahrádce jejího bydlení vánočními světýlky nebo zanechal kytici s milostným vzkazem a mapou s vyznačenou 37kilometrovou trasou, kterou za ní pěšky urazil. Naštěstí uspěla se žalobou u soudu, který stalkerovi nařídil, aby se pět let zdržoval od míst, kde by se Raducanuová mohla vyskytovat.

„Děje se toho kolem ní ještě tisíckrát víc než tehdy kolem mě,“ připomněla Markéta Vondroušová šrumec, který zažívala po své finálové účasti v Roland Garros 2019. „Docela ji lituju. Je těžké to všechno takhle mladá ustát, ale už se do toho bude dostávat zpátky.“ Ukázat své zlepšení může Raducanuová už v pátek a sobotu coby lídryně britského výběru. Ten v kvalifikačním kole Poháru Billie Jean Kingové (bývalý Fed Cup) vyzve na pražské Štvanici domácí Češky.