Epická osmihodinová bitva ohromila celý šachový svět. Carlsen vyhrál na 136 tahů

Ta jediná partie trvala déle než celá slavná sedmidílná série Netflixu Dámský gambit dohromady. Ten boj byl neuvěřitelný – před časovou kontrolou po 40. tahu musel Carlsen udělat v kritické pozici 10 tahů za tři minuty a poslední dvě nebo tři hodiny partie hráli oba velmistři v podstatě po 30 vteřinách na tah, neměli čas si ani odskočit na toaletu. Jedna nepozornost, jedna chyba mohla vše zničit.

Legenda světového šachu Garri Kasparov po partii tweetoval: „Neuvěřitelná partie. Sedm hodin a 45 minut vrcholné koncentrace v nejvyšší soutěžní úrovni. Vzpomeňte na tuto partii, až zase někdy uslyšíte, že šachy nejsou sport, nebo že fyzická kondice není v šachu důležitá, nebo že klasické šachy jsou mrtvé.“

Superlativy v noci nikdo nešetřil. Nadšeně tu partii komentovali desítky šachových velmistrů. Jen její hlavní hrdina, mistr světa a světová ratingová jednička Magnus Carlsen byl stručný, tweetoval jen: „YES.“

Poražený vyzyvatel celkem pochopitelně netweetoval nic. Bude mít v sobotu dost síly a energie naspídovanému Carlsenovi vzdorovat? Ta páteční partie skončila až po půlnoci dubajského času, pak ještě měli hráči povinnost rozhovorů pro média a účasti na tiskové konferenci. Je přitom zjevné, že po takové prohře se nedá moc dobře usnout.

Zápas o titul mistra světa je vypsán na čtrnáct partií. Velmistr Jan Něpomňaščij má tedy ještě osm příležitostí duel vyrovnat a poslat ho do tie-breakového prodloužení, kde by se rozhodovalo ve zrychleném tempu hry, v rapidových a případně i bleskových partiích. Jenže to už by nesměl žádnou partii prohrát...

V sobotu to bude pro ruského velmistra kritický moment pravdy, jestli je dostatečně psychicky silný, aby se z kruté porážky během pár hodin otřepal. Přímý přenos i s českým komentářem můžete sledovat na youtube kanále Šachy.cz i na webu ČT Sport (komentovat budou velmistr Štěpán Žilka a mistr Jaroslav Bureš), průběžné informace, fotografie a drby ze zápasu o šachový trůn pak najdete na facebookovém profilu Chess Café.