Ledecká udělala chybu a naděje byla pryč. Ve sjezdu vyhrála Švýcarka Suterová

Ledecká se na start olympijského sjezdu vydala jako pátá. Porovnávala se s Italkou Elenou Curtoniovou, která držela vedoucí pozici.

Začala skvěle.

Úvodní mezičasy Italky předčila, s technickým začátkem trasy si poradila s přehledem.

Medailový sen se rozplynul v pravotočivé zatáčce před poslední třetinou sjezdovky.

Ledecké se přetočily lyže, načež vycouvala daleko z trati.

Návrat zpět do vytyčených míst trval až příliš dlouho na to, aby šlo ještě bojovat o olympijskou medaili, ba i o jakýkoliv kvalitní výsledek.

Na Curtoniovou Ledecká ztratila přes pět sekund a v cíli sevřela tvář do rukavic.

Před čtyřmi roky se slavně divila zlatu v super-G, v Pekingu smutnila, olympijský sjezd jí nevyšel.

„Musíme to ještě zanalyzovat, aby se to příště nestalo,“ hodnotila v cíli pro ČT Ledecká. „Mrzí mě to vůči všem lidem, kteří kvůli mně vstávali. Ale prostě se to nepovedlo, to je sport,“ pokračovala Ledecká, která na vítěznou Suterovou ztratila přes šest vteřin.

V Pekingu se Ledecká představí ještě v kombinaci.

„Slalom jsem letos jela na tréninku asi jen jednou. Snad bude ještě čas udělat pár oblouků. Pokusím se jet co nejlépe,“ přiblížila Češka nejbližší plány. Kombinace sjezdu a slalomu se pojede ve čtvrtek.

Další dvě české závodnice se zařadily za Ledeckou.

Olympijské debutantky Tereza Nová a Barbora Nováková ztratily přes sedm sekund. Nová skončila osmadvacátá, Nováková o pozici níže.

Suterová překazila zlatý comeback

Čas Curtoniové překonala až jiná Italka - jedenáctá na startu Nadia Delagová.

Všechny oči pak směřovaly na další závodnici z apeninského poloostrova. S třináctkou se na sjezdovku pustila suverénka letošní sezony Sofia Goggiaová, vítězka čtyř sjezdů.

Goggiaová zapsala čas čas 1:32.03, o čtyři desetiny lepší než měla její vedoucí krajanka.

Vítězný návrat po zranění z toho ale nebyl.

Před Italku se dostala úřadující mistryně světa Švýcarka Corinne Suterová, která ji porazila o šestnáct setin.

Švýcarka Corinne Suterová v olympijském sjezdu.

Goggiaová, která si na konci ledna v Cortině naštípla holenní kost a poškodila zkřížený vaz v koleni, bere po triumfu v Pchjongčchangu tentokrát stříbro. Z bronzu se raduje Nadia Delagová.

