Mrzí mě, že kvůli mně lidé vstávali, řekla Ledecká. A Jágra chce vidět v Pekingu

V pondělním tréninku na sjezd měla problémy s jinou brankou.

Tu dokonce úplně minula a v úterý doufala, že se jí to nestane i při závodě. Nestalo, jenže chyba přišla o pár sekund později.

Ester Ledeckou rozhodila komprese v pravotočivé zatáčce, lehce se dotkla sněhu pravým bokem, ale jinak celou situaci bravurně ustála.

Sen o další lyžařské medaili ale byl v tu chvíli pryč, ztratila 6,31 sekundy a skončila sedmadvacátá.

A nejvíc bylo české šampionce líto lidí, kteří kvůli ní museli v Česku vstávat.

„Já totiž strašně nerada vstávám a nevím, jestli bych udělala to samé, kdyby jela nějaká moje oblíbenkyně. Asi bych taky vstala, ale hrozně by to bolelo. Na trénink se klidně dokážu vykopat ve tři ráno, když o něco jde, ale jinak je to se mnou těžký,“ popisovala.

Ester Ledecká na trati olympijského sjezdu.

Ester, co se při tom pádu stalo?

Myslím, že jsem měla docela dobrou rychlost, akorát mi to tam trochu hopslo do té komprese. Bohužel jsem v tu chvíli nebyla v tak dobré pozici, v jaké bych měla být. Trochu mě to tam zmáčklo a já to nezvládla ukorigovat.

Šlo o zrádné místo? V tréninku jste minula branku, která byla o něco výš.

Jojo, v pondělním tréninku se tam jedna Švýcarka rozšlehala, takže to není jednoduché místo, ale takový je sjezd. Dneska jsme měly zase o trochu větší rychlost, ale chyba byla spíš na mé straně než na straně toho sjezdu, ten byl fajn. Akorát já tam nebyla ve správné pozici.

Což se ale v této disciplíně občas přihodí, ne?

Jasně, chyba se stane, nejenom ve sjezdovém lyžování. Je to sport, s tím se musí počítat, že někdy vyhrajete, někdy prohrajete. Dělala jsem, co jsem mohla, spíš mě mrzí, že kvůli mně lidi vstávali ve 4 ráno. Mrzí mě, že jsem jim nemohla předvést po ránu něco hezčího.

Je vidět, že jste hodně zklamaná, ale české fanoušky už jste přece potěšila jednou zlatou medailí na snowboardu, ne?

Já nevím, snažím se je potěšit každým závodem a když už vstávají, tak jim něco předvést. Samozřejmě byste se museli zeptat jich, jestli už mají pocit, že mám splněno, nebo ne, ale snažila jsem se předvést i něco na lyžích. V super-G jsem zajela výbornou jízdu, dneska se to prostě nepovedlo, což je mi líto.

Na druhou stranu můžete být ráda, že z toho nebyl žádný těžký pád, ustála jste tu krizovou situaci s přehledem.

Jo, jsem ráda, že jsem se nerozsekala, to je určitě pozitivní. Spíš teď musím vymyslet, jak to udělat, aby se to příště nestalo vůbec. Jasně, takové chyby se můžou stát, ale musím si pohlídat, aby se to příště nestalo. Musím to dobře zanalyzovat.

Do té doby jste s jízdou byla spokojená?

Doteď jsem neviděla mezičasy, takže úplně nevím. Ale myslím, že jinak ta jízda byla docela dobrá. Dobře mi jely lyže, povedla se mi ta zatáčka, kterou jsem na tréninku minula, to pro mě bylo zásadní, protože jsem přesně nevěděla, jak se v té rychlosti, kterou jsme včera na tréninku měly, zkorigovat. Jsem ráda, že jsem to tam zvládla.

Jaké byly na trati podmínky? Kvůli větru se start závodu odkládal.

Trochu foukalo i při mé jízdě, ale určitě to bylo lepší než na prohlídce. Myslím, že to načasovali docela dobře tím, že to o půl hodiny odložili.

Zima vám nebyla? Na startu bylo přes -20 stupňů.

Byla tam zima, dneska je ale všude zima. Jsme tu od rána, já jsem nasedala na gondolu někdy v sedm, od té doby jsem tady. Naštěstí máme nahoře hospitality, kde jsme se mohli schovat, to spíš vás je mi líto, že jste museli v tom mrazu čekat o půlhodiny dýl. My jsme si tam v klidu v teplíčku odpočinuly a mohly jsme jet uvolněné, nebyly jsme zmrzlé.

Ve čtvrtek vás čeká alpská kombinace, poslední závod olympiády. Je pro vás o to větší motivace sjet při ní sjezd bez chyby?

Určitě, musím dobře zanalyzovat, co se dneska stalo, aby se to příště už nestalo. Uvidíme, jestli nám zítra povolí trénink, ale měl by se odjet. Potom, jestli bude čas a podle toho, jak se budu cítit, tak bych chtěla dát pár obloučků na slalomkách.

Je možné, že to bude poslední alpská kombinace na velké akci. Mrzelo by vás to?

Doufám, že nebude, protože mě baví a líbí se mi. Přijde mi skvělé, když jsou lyžaři, kteří zvládnou rychlostní disciplíny, i ty točivé. Mně to přijde divácky zajímavé, ale asi to nedokážu pořádně posoudit, když do toho ještě závodím. Možná si to užívám jinak, ale kdyby to bylo na mě, kombinaci bych samozřejmě v programu nechala.

Padesát let dnes oslavuje Jaromír Jágr. Už jste mu přála?

Už jsem mu přála asi v deseti video příspěvcích, ale klidně mu popřeju zase (usměje se). Myslím, že by ho tady kluci na hokeji docela potřebovali. Takže žádný velký oslavování, ať přijde pěkně pomoct.