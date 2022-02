Ledecká má olympijské zlato. Královna snowboardu jasně obhájila své prvenství

Ledecká absolvovala vyřazovací část v červené dráze. A ve všech kolech jí postup usnadnily soupeřky, které trať nedokončily.

V osmifinále Češka zvítězila nad Italkou Nadyou Ochnerovou, která upadla už v úvodu jízdy, nástrahy branek nezvládla ani čtvrtfinálová protivnice Aleksandra Krolová z Polska. A stejně dopadla i Nizozemka Michelle Dekkerová v semifinále.

Jako by sokyně věděly, že musí předvést výkon na hranici svých možností, aby Češku předstihly. A přílišný risk se jim stal osudným.

Finálová sokyně Rakušanka Daniela Ulbingová držela tempo s českou hvězdou dlouho, nakonec ale ani ona neukočírovala ostré zatáčky.

Kvalifikaci Ledecká vyhrála, Maděrová vypadla

Svou pouť za obhajobou začala Ledecká už v 10.40 čínského času. A kvalifikace pro ni nebyla žádný problém. Šestadvacetiletá Češka v obou jízdách předvedla parádní výkon. Agresivní, přesný a hlavně nejrychlejší.

V modré dráze zapsala čas 41,38, což bylo o 76 setin rychlejší než měla druhá Němka Ramona Theresia Hofmeisterová.

V červené části pak byla ještě dominantnější: její čas 42,25 byl o 1,81 sekundy lepší než rovněž druhé Hofmeisterové.

Potvrdila tím slova svého kouče Justina Reitera, který před závody líčil: „Sníh tady Ester sedí. Je hodně studený, suchý, skvělý pro carving, skvělý pro snowboarding.“

Teprve osmnáctiletá Zuzana Maděrová, druhá česká reprezentantka na trati snowboardového paralelního obřího slalomu, obsadila v kvalifikaci 23. místo a mezi postupující šestnáctku se nevešla.

„Byla jsem hodně stažená strachem, abych nespadla,“ řekla Maděrová novinářům. „Olympiáda je jeden závod za čtyři roky a je to těžší než svěťák. Tam, když spadnete, tak třeba za týden jedete znovu. Není tam takový strach. Tady jste na olympiádě, chcete dojet do cíle, zároveň chcete jet rychle a nechcete spadnout. Bylo to hodně těžké na hlavu.“