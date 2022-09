Srdnatý vzdor konec neodvrátil. Češi na EuroBasketu padli s řeckým gigantem

Čtvrtý tým skupiny D proti nejlepšímu ze skupiny C. V posledním osmifinále EuroBasketu mělo jít o poměrně jasnou záležitost. Čeští basketbalisté však po přesunu z Prahy do Berlína odmítli akceptovat roli outsidera a vzdorovali, před závěrečnou čtvrtinou dokonce vedli. Nakonec se ale přeci jenom z postupu do čtvrtfinále po vítězství 94:88 radují Řekové vedení hvězdným Janisem Adetokunbem, jenž zaznamenal 27 bodů. Nejlepším českým střelcem byl s 21 body Jan Veselý. Tomáš Satoranský sedmnácti asistencemi překonal svůj vlastní rekord evropských šampionátů.