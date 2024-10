Condeová řídila v Eurolize triumf USK, Hamzová tentokrát Žabiny nespasila

O výsledku Jihomoravanek rozhodl nástup tureckého týmu, který už v první čtvrtině vedl o 18 bodů. Nejlepší střelkyní českého vicemistra byla Eliška Hamzová, autorka 22 bodů. Žabiny, které v úvodu soutěže deklasovaly Olympiakos rozdílem 31 bodů, zaznamenaly vůbec první porážku v sezoně.

Brňanky od prvního rozskoku poznaly, jak chutná střet s absolutní evropskou špičkou. Mersin, který na jaře prohrál v boji o euroligový bronz s USK Praha, v létě mohutně posílil a do kádru získal tři stříbrné olympijské medailistky z Francie. Jedna z nich, Marine Johannesová, táhla domácí tým nejen v úvodu duelu, ale v celém utkání, v němž nakonec zaznamenala 24 bodů, z toho šest trojek.

Celek z jihovýchodu Turecka vládl ve všech herních činnostech, výborně střílel ze všech pozic, využil zkušenosti a už za sedm minut vedl 27:9. Na výkonu celku Viktora Pruši se podepisovala únava z celodenní úterní cesty a také nervozita, projevující se nepřesnou střelbou a chybami v obraně.

Petra Záplatová ze Žabin Brno střílí na koš Cukurovy Mersin.

Brňanky se ale postupem času začaly zlepšovat. Signál k tomu daly střídající Ema Čechová a Nikola Dudášová. Žabiny začaly hrát svoji hru založenou na týmovém pojetí, a to hlavně v útoku. Nevyvarovaly se ale chyb v defenzivě a za první polovinu inkasovaly 53 bodů (53:38).

Postupně se ale Žabiny favoritovi vyrovnaly, zlepšily obranu, střelecky se opět dařilo Hamzové, která byla v prvním kole Euroligy vyhlášena nejlepší hráčkou. Střílela s vysokou úspěšností 75 procent, k tomu přidala sedm doskoků. I díky ní Žabiny prohrály o čtyři body menším rozdílem, než jaký svítil na tabuli v 7. minutě.

CBK Mersin vs. Žabiny Brno Zápas Euroligy v podrobné reportáži

„Úvod jsme nezvládli, ale pak jsme hráli naprosto vyrovnaný zápas proti jednomu z aspirantů na titul. Je to důkaz toho, že jsme schopni držet krok s tak vyspělým týmem. Vyzdvihl bych opět týmový výkon, který byl vyvážený zejména na útočné polovině,“ řekl v nahrávce pro média trenér Žabin Pruša.

„Nevstoupily jsme do duelu dobře a to rozhodlo. Nechaly jsme jim to moc lehké. Možná jsme měly velký respekt, těžko jsme se adaptovaly na jejich hru. Moc se těším na odvetu doma, v ní určitě budeme lepší,“ zhodnotila zápas kapitánka Petra Záplatová.

Příští týden ve čtvrtek nastoupí Brňanky v hale Bourges.

USK v roli favoritek

České šampionky chtějí napravit neúspěch z Valencie, kde před týdnem prohrály 62:80. Také Györ, který patří k papírově nejslabším týmům skupiny, čeká na první úspěch.

ONLINE: ZVVZ USK Praha vs. Serco UNI Györ Zápas sledujte v podrobné reportáži.

Pražanky se s maďarským celkem střetly i v minulé sezoně a zvítězily 83:64 a 75:71. Nyní se ovšem musí obejít bez Australanky Ezi Magbegorové, Američanky Brionny Jonesové či Slovinky Teji Oblakové. Španělka Maite Cazorlaová je nakonec připravená.

V novém systému postoupí ze čtyřčlenné skupiny tři týmy a v další fázi se jim dosažené výsledky započítají. Čtvrté celky se přesunou do nižšího Eurocupu. V něm ve středu po úvodních výhrách čekají druhé zápasy Levhartice Chomutov, které nastoupí v Lyonu proti ASVEL, a KP TANY Brno, jež hostí španělský Ferrol s Julií Pospíšilovou v sestavě.

Euroliga basketbalistek - 2. kolo Skupina B: Cukurova Mersin - Žabiny Brno 88:74 (29:13, 53:38, 73:55)

Nejvíce bodů: Johannesová 24, Magarityová 19, Rupertová 11 - E. Hamzová 22, Cunaneová a Záplatová po 13. Trestné hody: 7/6 - 8/6. Trojky: 25/12 - 17/6. Doskoky: 31:32