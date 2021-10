Samková chce hájit zájmy světových sportovců v olympijském hnutí

„Může to pro mě být zajímavá zkušenost. Ten nápad vzešel od svazu lyžařů, potažmo od Českého olympijského výboru. Oslovili mě, že jim přijdu jako vhodný kandidát. Taková důvěra mě překvapila a zároveň potěšila,“ řekla Samková Radiožurnálu.

Komise sportovců se skládá z 23 členů, z nichž dvanáct je přímo voleno. Zbylých maximálně jedenáct členů je jmenováno, aby byla zachována rovnováha mezi pohlavími, regiony a sportovními odvětvími.

V komisi jsou dvě volná místa po bývalé kanadské hokejistce Hayley Wickenheiserové a norském biatlonistovi Olem Einaru Björndalenovi. Vedle olympijské vítězky ze Soči Samkové jsou mezi kandidáty například nizozemská rychlobruslařka Ireen Wüstová, francouzský biatlonista Martin Fourcade nebo švédská lyžařka Frida Hansdotterová.

„Většinou se o to ucházejí sportovci, kteří už ukončili aktivní kariéru. Ale doufám, že kdyby to vyšlo, tak to budu zvládat. Jsem z menšího sportu, to může být nevýhoda, a také nejsem oproti ostatním tolik známá,“ uvedla Samková.

Sportovci budou volit své zástupce, kteří získají plné členství v MOV, v Pekingu od 27. ledna do 16. února. Letos na odložených letních hrách v Tokiu vybrali například slavného španělského basketbalistu Paua Gasola, novou šéfkou komise se pak stala bývalá finská hokejistka Emma Terhová.