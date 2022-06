Volejbalisté zdolali Turky a po osmnácti letech slaví triumf v Evropské lize

Čeští volejbalisté hráli Final Four po čtyřech letech, v roce 2018 v boji o vítěznou trofej nestačili na Estonsko. Do dnešního finále v chorvatském Varaždínu vstoupili lépe a vyhráli první set, v němž trenér Jiří Novák dával příležitost oběma univerzálům Jakubu Indrovi a Marku Šotolovi i nahrávačům Luboši Bartůňkovi a Jiřímu Srbovi. Při Šotolově podání Češi odskočili na 20:16 a díky bojovnosti v obraně a trpělivosti v útoku pohodlně vyhráli 25:21.

Ve druhé sadě se českým hráčům tolik nedařilo na podání a měli problémy s ubráněním rychlých tureckých kombinací. Obhájci trofeje většinu setu vedli. Za stavu 21:17 v jejich prospěch ale začal na servisu úřadovat druhý nahrávač Srb a znovu se chytila obrana, takže přišla málo vídaná otočka na 23:21 pro Česko. V závěru Češi proměnili hned první setbol, i když na to museli poměrně dlouho čekat. Turci si nechali odpískaný aut překontrolovat videorozhodčím, ale ten situaci nedokázal posoudit, takže k nevoli tureckého kouče platil původní verdikt.

V úvodu třetího setu byli Turci viditelně zaskočení, ale čeští volejbalisté toho vinou zkažených servisů nevyužili k vytvoření většího než tříbodového náskoku. Ten nakonec nestačil. Turečtí volejbalisté se postupně oklepali a sérií podání a bloků otočili ze 16:17 na 20:17. Tím zlomili vývoj ve svůj prospěch a vynutili si pokračování zápasu.

Ve čtvrté sadě měli znovu nejdříve navrch čeští volejbalisté, kteří vedli 16:12. Pak ale udělali několik chyb, Turci se postupně dostali do vedení 23:22 a roztančili skupinku svých příznivců v jinak prakticky prázdné hale. Tie-break ale Češi nepřipustili. Vzali si těsné vedení zpět, a když pravák Adam Zajíček poslal míč přes síť netradičně levou rukou, měli už třetí mečbol. Ten proměnil Martin Licek esem o pásku. „Je to nádherné, co víc na to říct. Jsem rád, že se nám to dneska podařilo a máme zlato,“ radoval se v nahrávce pro média.

Lídrem českého týmu byl smečař Jan Galabov, který útočil s úspěšností přes 70 procent a připsal si 21 bodů. „Jsou to nepopsatelné emoce. Před tím zápasem jsme si nedávali úplně velké naděje, že bychom to mohli dokázat, ale oddřeli jsme to na tom hřišti. Pomohly nám nějaké taktické věci a dotáhli jsme to do vítězného konce. Neměli jsme co ztratit, Turci byli jednoznační favoriti. Možná o to líp se nám hrálo a mohli jsme do toho jít hlava, nehlava,“ uvedl český smečař. Sekundovali mu oba univerzálové, kteří se dostali přes deset bodů.

Trenér Jiří Novák ocenil, že vedle energie českému týmu nechyběla kvalita. „Samozřejmě pár nesmyslných chyb jsme tam udělali, ale jsem sám překvapený, jak jsme dneska byli až trochu nad Tureckem. Tenhle tým mě furt překvapuje. Oproti mistrovství Evropy nám chybí pět hráčů, přesto ten mančaft šlape a hraje dobře,“ chválil své svěřence.

Kapitán Zajíček řadí tento triumf mezi své největší úspěchy. „Tituly jsou tituly, ale to je klubová úroveň, s nároďákem jsem ještě zlato neměl. Každá zlatá medaile, kterou jsem kdy získal, má svůj příběh. Tahle patří opět k těm unikátním, kdy ta sezona byla náročná a po různých peripetiích se přihodilo tohle. Mám velkou radost,“ řekl.

Čeští hráči budou mít stejně jako jejich reprezentační kolegyně příležitost v Challenger Cupu, který je kvalifikací o elitní Ligu národů. Mužský turnaj bude na konci července hostit Korea.