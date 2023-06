Kanoista Fuksa je podvanácté mistrem Evropy, v Krakově ovládl pětistovku

Třicetiletý Fuksa začal ve finále rozvážně, v polovině trati mu patřilo čtvrté místo, ale pak se už jeho černá loď posouvala nezadržitelně do čela. Zvítězil s bezpečným náskokem téměř devíti desetin sekundy před Catalinem Chirilou z Rumunska, bronz získal moldavský kanoista Serghei Tarnovschi.

Od roku 2013 Fuksa na pětistovce na evropském šampionátu neprohrál, pokud na ní závodil. V Krakově obhájil loňské zlato z Mnichova. Celkem má z mistrovství Evropy šestnáct medailí, je také dvojnásobným mistrem světa.

Po dnešní trofeji toužil od chvíle, co se dozvěděl, že se na Evropských hrách v Krakově pojede pětistovka. Triumf z této akce totiž ještě ve sbírce neměl. „Dal jsem si do hlavy, že je prostě chci vyhrát. Měl jsem stříbro a bronz z Baku a zlato mi chybělo, navíc pětistovka je moje oblíbená trať. Samozřejmě mohlo se něco zvrtnout, ale myslím, že jsem fakt předvedl úplně suverénní jízdu. Jsem hrozně rád, že jsem kluky předjel, a takhle to má vypadat asi, ta pětistovka,“ radoval se.

Kajakář Jakub Špicar skončil ve finále pětisetmetrové trati pátý, na bronz ztratil půl sekundy. Se svým finálovým vystoupením nebyl spokojený. „Už od prvních padesáti metrů jsem si nechytil vůbec závodní tempo a spíš jsem se v tom trápil. V půlce jsem se trošku bál, že už je to pro mě ztracený závod, nakonec jsem tam ještě něco ze sebe ke konci vyšťoural, ale nejsem úplně spokojený s tím, jak jsem jel. Páté místo na mistrovství Evropy není úplně špatné, ale už je to pro mě třetí páté místo na mistrovství Evropy a už bych chtěl i něco lepšího,“ uvedl.

Kajakářka Anežka Paloudová dojela sedmá. „Musím říct, že je to pro mě super výsledek. Odjížděla jsem na Evropské hry s tím že jsem si skutečně přála jet alespoň jedno finále. Startovala jsem tu jen na olympijských tratích K1 500 metrů a K4 500 metrů, nakonec jsou z toho dvě finále na olympijské disciplíně, což je pro mě skvělé,“ řekla.

V individuálním finále ale cítila rezervy. „Jela jsem vcelku dobře první polovinu trati, a zatímco v semifinále jsem většinu získala právě v koncovce, tak teď jsem si nepošetřila dostatek sil, bylo to na úkor dobře rozjetého začátku. Před cílem jsem vytuhla a do cíle jsem už jsem se tak nějak doklátila,“ dodala.

Sedmou příčku obsadila na pětistovce i kanoistka Martina Malíková, pro niž to není olympijská disciplína. Na dvoustovce dojela smíšená deblkanoe Antonín Hrabal, Denisa Řáhová na osmém místě.