Verstappen získal v Las Vegas čtvrtý titul F1. Závod ovládl Mercedes

Sedmadvacetiletý Verstappen má aktuálně dva závody před koncem sezony nedostižný náskok 63 bodů před Landem Norrisem z McLarenu.

V závěrečných podnicích v Kataru a Abú Zabí se bude udělovat už jen 60 bodů. Norris se mohl udržet teoreticky ve hře, pokud by dnes Verstappena porazil minimálně o tři body. Nakonec ale dojel šestý.

Rodák z Hasseltu Verstappen vyrovnal čtvrtým titulem v historickém pořadí Němce Sebastiana Vettela a Francouze Alaina Prosta. Více triumfů mají jen Argentinec Juan Manuel Fangio (5) a Lewis Hamilton s Michaelem Schumacherem (oba 7).

„Můj bože, to byla sezona. Počtvrté mistrem světa. Díky všem chlapi. Bylo to trochu složitější než minulý rok, ale dali jsme do toho všechno,“ řekl dojatý Verstappen po dojezdu ve vysílačce.

Nizozemský pilot uspěl díky povedené první polovině sezony, vyhrál sedm z úvodních deseti závodů. Přestože pak už nebyl tak dominantní a Norris jeho náskok snižoval, Verstappen útok výrazně otupil před třemi týdny v Sao Paulu, kde v deštivých podmínkách triumfoval po startu ze 17. místa.

Šestadvacetiletý Russell vybojoval druhé vítězství v sezoně a třetí v kariéře. Mercedes získal první double od Velké ceny Sao Paula v roce 2022. Jeho jezdci skončili na prvních dvou místech také letos v Belgii, vítězný Russell byl ale později diskvalifikován kvůli příliš lehkému vozu.

George Russell se raduje z triumfu ve Velké ceně Las Vegas.

Vítěz kvalifikace Russell měl většinu závod pod kontrolou. Po startu udržel vedení před Charlesem Leclercem z Ferrari, který si sice polepšil ze čtvrtého místa na druhé, později si ale zničil pneumatiky a opět se propadl.

Od 10. kola začali jezdci poprvé zajíždět pro nové gumy. Verstappen se dostal na druhou příčku, po startu z 10. pozice se postupně dostával vpřed i Hamilton. Nepokračoval naopak kvůli technickým potížím Pierre Gasly z Alpine a nenavázal na třetí příčku z kvalifikace.

Ve 28. kole Verstappen s Hamiltonem zamířili do boxů. V plánu to měl i třetí Sainz, ale jeho mechanici ještě nebyli připravení, takže Španěl zůstal na trati o kolo déle. Ve 32. kole se Hamilton dostal před Verstappena a Mercedes od té doby mířil pro double.

V závěru na Verstappena úspěšně zaútočili také Sainz s Leclercem. Nizozemec ale dojel bez větších potíží pátý a mohl po projetí cílem, kde ho šachovnicovou vlajkou odmával herec Sylvester Stallone, slavit.