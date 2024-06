V Rakousku vyhrál Russell. Verstappen vyřadil Norrise a poškodil si auto

Russellovi přihrála nečekaný úspěch kolize vedoucího jezdce seriálu Nizozemce Maxe Verstappena s Britem Landem Norrisem, kteří při ostrém souboji o první místo v závěru závodu poškodili své vozy. Úřadující trojnásobný mistr světa Verstappen dostal za zavinění nehody penalizaci deset sekund, přesto vybojoval alespoň páté místo. Před Norrisem, který závod nedokončil, vede už o 81 bodů.

Norris po závodě neskrýval, že ho Verstappenův manévr, jímž se snažil Britovi zabránit v předjetí, namíchl. „Nevím, co říct, jsem zklamaný. Byl to dobrý závod. Těšil jsem se na férovou bitvu a neřekl bych, že to tak na konci bylo. Z mé strany to byl závod bez chyb,“ řekl Norris televizní stanci Sky Sports.

„Třikrát do mě prostě vjel, dvakrát jsem mu uhnul. V závěru byl jasně pomalejší. Pokazil závod sobě i mně. Víc jsem udělat nemohl. Udělal jsem maximum a nestačilo to, ale ne mojí vinou. Existují pravidla a pokud se pravidla nedodržují, nic s tím nenadělám,“ uvedl britský pilot. „Budu pokračovat v tom, co dělám. Odvádím dobrou práci a teď se budu snažit přenést zlepšení z tohohle víkendu do Silverstoneu,“ dodal Norris.

Verstappen ovládl sobotní sprint i kvalifikaci, ale snaha o obhajobu v rakouské Grand Prix a páté vítězství na Red Bull Ringu mu nevyšla. Vinu za kolizi nepřiznal.

„Zvenku je samozřejmě těžké vidět, jak brzdím. Ten, kdo je v autě, to ví nejlépe. Každý může mít svůj vlastní názor,“ uvedl Nizozemec. „Myslím, že za tyhle problémy někdy může to, jak je zatáčka tvarovaná. Musím se podívat, proč a jak jsme se srazili. Samozřejmě o tom budeme mluvit. Nikdy to není příjemné, když se tohle stane,“ prohlásil Verstappen.

Russell se po třetím místě v Montrealu prosadil podruhé v sezoně na stupně vítězů. „Když se vepředu něco stane, rád toho využiju. Nemohl jsem uvěřit tomu, jak blízko jsme Maxovi a Landovi byli. Na takovouhle příležitost jsem čekal. Posledních pár kol bylo neuvěřitelných,“ uvedl šestadvacetiletý Brit.

V průběžném pořadí seriálu je sedmý o bod za Piastrim, který po startu ze sedmé pozice zopakoval druhé místo z Monaka. „Je to teprve moje čtvrté pódium v F1. Vítězství bylo tak blízko, až to bolí. Myslím, že ve druhé polovině závodu jsme na tom byli hodně dobře. S dalšími stupni vítězů jsem spokojený, ale když je to tak blízko, nemůžete si pomoct. Trochu bolí,“ zopakoval třiadvacetiletý Australan, který zaostal za Russellem o necelé dvě sekundy.