Fantastický Djokovičův finiš. Již brzy může z trůnu sesadit Nadala

ŠANGHAJ/PRAHA Po polovině sezony se to zdálo nereálné – 25. června španělský tenista Rafael Nadal znovu obsadil post světové jedničky a nezdálo se, že by ho mohl do konce roku někdo sesadit z trůnu. A pokud ano, tak to neměl být v té době sedmnáctý Srb Novak Djokovič.

Žebříček k 1. lednu 2018 Rafael Nadal (Šp.) 10 645 bodů Roger Federer (Švý.) 9 605 Grigor Dimitrov (Bul.) 5 150 Alexander Zverev (Něm.) 4 610 Dominic Thiem (Rak.) 4 015

... 12. Novak Djokovič (Srb.) 2 585

„Novak hrál skvěle. Myslím si, že zase hraje na top úrovni, teď je ve finále Wimbledonu. Ale je mi líto, že jsem ztratil šanci vyhrát další velmi důležitý turnaj v mé kariéře.“



Toť slova Rafy Nadala poté, co jej v semifinále Wimbledonu vyřadil právě Novak Djokovič, který nakonec londýnský grandslam ovládl. A který se ještě v květnu na kurtech trápil a by ve třetí desítce žebříčku.



Jenže Wimbledonem jako by se vše otočilo. Nadal sice ještě vyhrál turnaj vTorontu, ale ze semifinále US Open proti Argentinci Juanu Martínovi del Potrovi odstoupil po druhém setu. Od té chvíle – tedy 7. září – se zatím na kurtech neobjevil.



Přesto vládne světovému žebříčku. Jestliže ale do sezony vstupoval s 10 645 body, po právě probíhajícím turnaji v Šanghaji bude mít jen 7660 bodů. Z loňské sezony obhajuje ještě 180 čtvrtfinálových bodů za Masters v Paříži. Zda ve Francii na konci října nastoupí, je ve hvězdách.



A tak se stále více mluví o tom, zda bude Španěl začínat na postu světové jedničky i rok 2019. Světě div se, nejvíce ho momentálně ohrožuje Djokovič, který od Wimbledonu neobhajoval žádné body a dokonale z toho těží.

Vedle Wimbledonu vyhrál také US Open, k tomu přidal triumfy v Cincinnati a osmifinále na turnaji v Kanadě. Dohromady jde o 5090 bodů získaných mezi 15. červencem a 8. zářím. Nyní jich má 6445 a před sebou šanghajský turnaj, ve kterém vítěz bere rovnou tisícovku bodů.



Žeeříček k 18. červnu 2018 (na startu travnaté části sezony) Roger Federer 8 920 Rafael Nadal 8 770 Alexander Zverev 5 965 Juan M. del Potro (Arg.) 5 080 Grigor Dimitrov 4 870

22. Novak Djokovič 1 665

V tom případě by se Djokovič přiblížil svému španělskému rivalovi již na 215 bodů.



„Jsem opravdu nesmírně hrdý na úspěchy, kterých jsem dosáhl v posledních měsících. Byla to fantastická cesta, ale stejně tak mám i povinnosti doma,“ připomíná srbský hráč výchovu dvou dětí, o které se s manželkou Jelenou stará.



Nyní se ale pochopitelně soustředí na tenis, v osmifinále Šanghaj Masters vyřadil Itala Marca Cecchinata a těší se na čtvrtfinále.



Trénink na vrchol sezony? Ne, Štěpánkova rozlučka

Kromě zápasového vytížení na turnajích ATP a rodičovských povinností stíhá Djokovič i další aktivity, když se zúčastnil Laver Cupu, kde s výběrem Evropy porazil tým světa 13:8. Ač si Djokovič nepřipsal ani jedno vítězství, tak neztrácel dobrou náladu.



Žebříček k 10. září 2018 (po US Open) Rafael Nadal 8 760 Roger Federer 6 900 Novak Djokovič 6 445 Juan Martín del Potro 5 980 Alexander Zverev 4 890



„Posílili jsme spolu vztahy. Přestože jsme stále rivaly, tak jsme v tomhle unikátním konceptu spoluhráči. Každý moment, který jsme spolu strávili, byl osvěžující,“ poznamenal srbský tenista, který přesně za týden dorazí do České republiky, kde bude hlavní hvězdou rozlučky Radka Štěpánka, jenž působil jeden čas i jako trenér rodáka z Bělehradu.



„Loučit se s aktuálním wimbledonským vítězem je samozřejmě parádní. A vůbec bych se nedivil, kdyby do Prahy přijel taky jako aktuální vítěz US Open,“ zavěštil si Štěpánek na začátku srpna. A jeho proroctví vyšlo.



Vyjde jeho kamarádovi útok na tenisový trůn?



Letos čekají Djokoviče a Nadala po Šanghaji případně už jen dva turnaje – Paříž a Turnaj mistrů v Londýně. Zahrají si na ostrovech o post světové jedničky tváří v tvář?