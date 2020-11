Federer je opět v tréninku. Dvacetinásobný grandslamový šampion po operaci kolena ještě končit nehodlá

Basilej Tenisoví fanoušci si mohou oddechnout. Dvacetinásobný grandslamový šampion Roger Federer svoji kariéru neukončí, po operaci pravého kolene plánuje svůj návrat na lednové Australian Open.

Pro švýcarského tenisového elegána Rogera Federera je letošní sezona jedním velkým neštěstím, když stihl odehrát pouze Australian Open, na kterém vypadl v semifinále s Novakem Djokovičem.



Od té doby se už ale na kurtech kvůli únorové operaci kolena neukázal a fanouškům v době, kdy se pomalu očekával jeho návrat, poslal nepříznivě vzhlížející vzkaz.

„Momentálně netrénuju, nevidím k tomu žádný důvod. K tréninku se vrátím, až budu mít před očima jasný cíl, kvůli čemu mám pracovat, a to mě bude motivovat. Zvlášť na velkých turnajích to bude pro hráče těžké, hrát před prázdnými tribunami,“ rozpoutal Federer nedávným prohlášením mezi experty diskusi, jestli už se pomalu nechystá konec jeho bohaté kariéry.



Ukázalo se však, že jeho koleno nebylo po operaci v dobré kondici a rodák z Basileje musel podstoupit další artroskopii, s pozitivní zprávou navíc přišel jeho trenér Ivan Ljubičič.



Švýcar se plánuje na kurty vrátit na lednové Australian Open, a další operace proto není potřeba, neboť při současné zátěži – tedy zhruba hodinovém tréninku – necítí už devětatřicetiletá legenda žádné bolesti.

„Prozatím je v zotavovací fázi a mohu říci, že vše probíhá nejlepším možným způsobem,“ řekl Ljubičič v rozhovoru pro OKtennis.it. „Trénuje stále víc a víc, je stále lepší a lepší.“

Federer navíc nevěří na konec v nejlepším, kdyby tomu ostatně tak bylo, kariéru by podle svých slov ukončil už před třemi roky v Melbourne. „Kdybych chtěl snový konec, odešel bych poté, co jsem v roce 2017 porazil Nadala v pěti setech na Australian Open,“ prohlásil legendární Švýcar a doplnil: „Stejně tak bych neskončil, ani kdybych loni zdolal Djokoviče ve Wimbledonu.“

Švýcarský gentleman, jenž se nacházel drtivou část své kariéry mezi třemi nejlepšími hráči žebříčku, navíc dosáhl před týdnem dalšího velkého milníku – zkompletoval 1000 týdnů v elitní dvacítce.

K tomu mu však výrazně dopomohlo rozhodnutí ATP kvůli pandemii koronaviru, že žádný tenista až na výjimky neztratí do konce sezony ani bod, jediný odpočet tak bude muset olympijský vítěz z roku 2008 skousnout až na Turnaji mistrů, kde ztratí 400 bodů. V opačném případě by Federer, pokud by si nenechal zmrazit žebříček, vypadl z elitní stovky.

„Jsem zvědavý, kolik z toho dokážeme v příštích měsících vytěžit, panuje tu velká důvěra. Nemohu teď říci, co bude třeba v dubnu. Prvně chceme co nejdříve odcestovat k protinožcům, odehrát Australian Open a poté vše řádně vyhodnotíme. Je důležité jít krok za krokem a mít i dostatek odpočinku,“ zůstává Ljubičič ve výhledech s Federerovou budoucností opatrný.

Do úvodního grandslamového podniku příští sezony totiž zbývají ještě dva měsíce.