Federer na chvostu stovky, Plíšková mimo elitní desítku. Jak by vypadal „nezmražený“ žebříček?

Praha Mladé tenisové pušky rozhodnutí tenisových organizací zmrazit žebříčky ATP a WTA neuvítaly, najdou se však tenisté, kteří nové pravidlo berou všemi deseti. Své by o tom mohl vyprávět legendární Roger Federer či Gruzínec Nikoloz Basilašvili.

Pro švýcarského tenisového elegána Rogera Federera je letošní sezona jedním velkým neštěstím, když stihl odehrát pouze Australian Open, na kterém vypadl až v semifinále s Novakem Djokovičem.

Poté se ale už kvůli dvojnásobné operaci kolene vítěz dvaceti grandslamových turnajů na kurtech neukázal, přesto Federer spadl pouze na páté místo žebříčku.

K tak nízkému propadu mu dopomohlo rozhodnutí ATP kvůli pandemii koronaviru, že žádný tenista až na výjimky neztratí do konce sezony ani bod, jediný odpočet tak bude muset olympijský vítěz z roku 2008 skousnout až na Turnaji mistrů, kde ztratí 400 bodů. V opačném případě by Federer, pokud by si nenechal zmrazit žebříček, by vypadl z elitní stovky.



Dalším hráčem, který je za pozastavení žebříčku určitě rád je Nikoloz Basilašvili. Aktuálně 39.hráč světa totiž ze svých devíti zápasu v této sezoně nezvítězil v ani jednom, k tomu vyhrál pouze jeden set.

A mezi ženami?

Nejvíce aktuálního dění „využila“ současná jednička Asheilgh Bartyová. Čtyřiadvacetiletá Australanka v tomto roce kvůli obavám z koronaviru nenaskočila do žádného utkání, přesto na špici ženského žebříčku bude i na konci roku figurovat jako hráčka číslo jedna.

Semifinále Turnaje mistryň mezi Karolínou Plíškovou a Ashley Bartyovou.

Jednoznačně nejúspěšnější tenistkou letošního roku je vítězka Australian Open a finalistka French Open Sofia Keninová se 3934 získanými body, na druhém místě se nachází vítězka US Open Naomi Ósakaová s 2900 body, třetí je Simona Halepová (2770). Mezi českými tenistkami se v tomto „neoficiálním žebříčku“ daří Petře Kvitové (šestá s 2321 body), Karolína Plíšková je třináctá (1532 bodů).