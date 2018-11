Federer to zvládl. Ze zamotané skupiny postupuje spolu s Andersonem

LONDÝN/PRAHA Jihoafrický tenista Kevin Anderson a Švýcar Roger Federer se stali dalšími semifinalisty Turnaje mistrů v Londýně. Anderson měl po dvou vítězstvích postup jistý už před závěrečným zápasem ve skupině, šestinásobný vítěz Masters Federer v něm potřeboval vyhrát jeden set. Andersona nakonec porazil 6:4, 6:3 a popatnácté z 16 startů postoupil do semifinále.

Závěrečné zápasy skupiny L. Hewitta: Federer (2-Švýc.) - Anderson (4-JAR) 6:4, 6:3, Thiem (6-Rak.) - Nišikori (7-Jap.) 6:1, 6:4.

V odpoledním utkání zvítězil Rakušan Dominic Thiem nad Japoncem Keiem Nišikorim 6:1, 6:4 a po první výhře ve skupině ještě na pár hodin udržel naději na postup. Zároveň poslal do sobotního semifinále Andersona, naopak Nišikori o šanci postoupit ze skupiny přišel.

Nišikori na úvod londýnského turnaje pro nejlepší hráče sezony překvapivě zdolal Federera ve dvou setech, pak ale proti Andersonovi v úterý uhrál jediný game. Nezvládl ani zápas s Thiemem, který měl po dvou porážkách už jen minimální naději na semifinále. Rakušan mu třikrát prolomil servis.

Federer, který z dosavadních 15 účastí na Turnaji mistrů vypadl v základní skupině jen jednou, proti Andersonovi potřeboval uhrát set. Dvaatřicetiletý Jihoafričan ho letos vyřadil ve čtvrtfinále Wimbledonu, při debutu na akci pro nejlepší hráče roku pak zvládl oba předchozí zápasy bez ztráty setu. Tentokrát ale v úvodní sadě přišel dvakrát o podání a v posledním gamu nevyužil při Federerově servisu vedení 40:0.

Tím bylo o postupující dvojici jasno, hrálo se však ještě o první místo ve skupině. To po dalších dvou brejcích v druhém setu obsadil dvacetinásobný grandslamový šampion Federer, který si ve vzájemné bilanci s Andersonem polepšil na 5:1.

“Když jsem přitlačený ke zdi, nabudí mě to a dokážu hrát dobře. Nádhera, že jsem v semifinále,“ liboval si Federer. „Hrát ve skupinách je trochu zvláštní a neobvyklé. Normálně když prohrajete, jedete domů, ale tady ne. Ale bylo to určitě obtížné i pro Kevina, který zase hrál s vědomím, že už postoupil,“ dodal.

Z druhé skupiny už má jistý postup do semifinále první hráč světového žebříčku Novak Djokovič.