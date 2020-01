Filip: Dostlali jsme strašně moc gólů, 19 branek za druhou půli je moc. Rakušané měli lepšího gólmana

vídeň (od zvláštního zpravodaje) I když čeští házenkáři prohráli v úvodním zápase Eura proti domácím Rakušanům 29:32, nechtěl být jeden z koučů českého týmu Jan Filip přehnaně kritický. Uvědomoval si však, že 19 obdržených gólů ve druhém poločase je na obhájce šesté příčky z minulého šampionátu moc.

„Byl to celkově dobrý výkon, bylo tam to, co jsme po hráčích chtěli. Naše hra měla své parametry, ale 32 inkasovaných gólů je samozřejmě strašně moc. To byla jedna z rozhodujících věcí, proč jsme prohráli,“ přiznal na tiskové konferenci Filip.

Honzo, přitom v první půli jste vedli a byli herně lepší. Kde byla po poločase od vašeho týmu největší chyba?

V prvním poločase jsme to ještě byli schopni udržet na 13, ale 19 obdržených gólů v druhém poločase, kdy se zápas láme, to je moc.

Problémem asi bude, že čeští gólmani Mrkva s Galiou měli dohromady za celý zápas jen tři zákroky, že?

Jedním z rozhodujících faktorů, že jsme nedokázali zvítězit, byl výborný výkon brankáře (Thomase) Eichbergera v druhém poločase. Brankářský duel dnes vyhráli oni.

Kde se podle vás zápas lámal?

Posledních deset minut prvního poločasu jsme už přebírali otěže, tam jsme z toho měli možná vytěžit víc. Psychická převaha byla v poločase na naší straně, ale bohužel jsme o to strašně rychle přišli. Najednou jsme prohrávali o tři. Potom jsme se do toho vrátili, dokázali jít do stavu 22:22, ale úplný závěr jsme nezvládli. Musíme konstatovat, že soupeř byl o něco lepší.

Devatenáct gólů, tedy skoro dvě třetiny z celého počtu, vám nasázely spojky Nikola Bilyk (12) a Janko Božovič (7). Nedalo se v obraně udělat něco jinak?

Bilyk je jeden z těch světových hráčů. Je to mladý hráč, ale hraje v Kielu. Myslím, že je to takový typ vůdce. Předvedl výborný výkon.

Stejně jako v Chorvatsku před dvěma lety jste na úvod šampionátu prohráli. Může vám tato zkušenost pomoci do nedělního zápasu se Severní Makedonií?

Každý turnaj je jiný. Musíme jít do zápasu s Makedonií stejně, jako jsme šli do tohohle. Nemůžeme být s hlavami dole, naopak. Musíme celkově předvést ještě o trochu lepší výkon, určitě nás nečeká horší soupeř.

Důležité je teď ale vyhrát oba zápasy, i ten s Ukrajinou...

Jestli chceme postoupit, musíme vyhrát oba zápasy. Matematika je jasná, možná ani tohle ve finále nemusí stačit. Ale tak to prostě je. Věděli jsme před turnajem, že se skupina může vyvinout takto.

Co říkáte na to, kolik se do hlediště dostalo českých fanoušků?

Byl to zážitek pro všechny. Hala skoro plná, chtěl bych lidem moc poděkovat. Že jsme slyšeli za sebou fanoušky, jak zpívají českou hymnu, to se nám asi ještě nestalo. I když jich byla menšina, byli hodně slyšet.