O Salačově startu ve Velké ceně Německa rozhodnou v pátek lékaři

„V rekonvalescenci udělal vynikající pokrok, jeho účast závisí na pátečním posudku lékařů,“ uvedla Salačova stáj na webu.

Dvaadvacetiletý Salač měl minulý pátek těžký pád v úvodu prvního měřeného tréninku před Velkou cenou Nizozemska. Z místa nehody odkulhal po svých, ale kvůli úderu do hlavy, při kterém mu i praskla helma, odcestoval po prvotním vyšetření ve zdravotním středisku na okruhu do nemocnice. Tam strávil noc na pozorování a do víkendového programu už nezasáhl.

Nedělní německá Grand Prix je devátým dílem mistrovství světa a posledním před čtyřtýdenní letní přestávkou v šampionátu. Salačovi patří v hodnocení Moto2 19. místo se 14 body a jeho maximem je jedenáctá příčka z dubnové Velké ceny Španělska. Vedle Assenu letos český jezdec chyběl ze zdravotních důvodů také v březnovém druhém závodě sezony v Portugalsku, protože se zotavoval po opakované operaci předloktí.