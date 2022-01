Australian Open má jasnou vítězku. Bartyová ve finále porazila i Collinsovou

Bartyová si tak připsala třetí grandslamový titul. Předtím ovládla v roce 2019 Roland Garros, když si poradila s Markétou Vondroušovou, a loni po porážce Karolíny Plíškové Wimbledon.

Navíc se stala první domácí vítězkou melbournského turnaje po 44 letech. Tak dlouho museli Australané čekat, než po Christine O´Neilové mohli oslavovat další hrdinku.

O to víc si ale triumf Bartyové užili.

Světová jednička na úvodním grandslamu sezony předváděla velkou show. Neztratila ani jeden set, prohrála jen 33 gamů.

V boji o titul se sice nadřela více a proti Collinsové ve druhém setu po dvou ztracených servisech prohrávala 1:5. Předvedla ale skvělou otočku.

Vrátila se do herní pohody a byla to znovu ta Bartyová, která v předchozích zápasech tak dominovala. Zdobil ji tvrdý první servis, od základní čáry diktovala tempo hry a neustále vymýšlela údery, jak výměnu ukončit.

Za jednu hodinu a 27 minut si v tiebreaku vypracovala čtyři mečboly. A hned ten první po fantastickém prohozu proměnila.

„Díky moc všem za podporu během posledních dvou týdnů,“ radovala se na kurtu. „Je to splněný sen. Jsem moc hrdá na to, že jsem Australankou.“

Collinsová se jedničky nezalekla

Před zápasem Bartyová o své sokyni líčila: „Je potřeba ji vyvést z rovnováhy, protože jinak je nelítostná.“ To se jí však zpočátku příliš nedařilo.

Američanka se světové jedničky nezalekla. Hrála odvážně, byla aktivní, dobře se pohybovala a stíhala údery Australanky. A byla to také ona, kdo si jako první vypracoval příležitost brejku.

V pátém gamu Bartyová po zkažené smeči pustila Collinsovou do výhody. Australanka však vzápětí svou chybu napravila a i díky tvrdému podání game získala.

Domácí tenistka pak zaťala pěst, tribuny bouřily. A v následující hře diváci jásali ještě víc. Byla to totiž naopak Bartyová, kdo si vypracoval brejkbol.

Američanka Danielle Collinsová během finále Australian Open.

Do té doby jistá Američanka jakoby poprvé ukázala nervozitu. Při dalším podání vyrobila dvojchybu a Bartyová se na proměnění výhody nijak nenadřela. 4:2.

Ne že by Bartyová pomoc soupeřky potřebovala. Tou dobou se dostala do laufu a dominovala. Když umístila svůj první servis do kurtu, Američanka byla prakticky bez šance. Jen jednou ze šestnácti těchto situací v úvodním setu Collinsová získala fiftýn.

Nebylo proto divu, že Australanka vedení v setu už nepustila. Čistým způsobem získala game na 6:3 a slavila dílčí úspěch.

Parádní otočka Bartyové

Že by tím Collinsovou zlomila?

Kdepak.

Američanka se z prvotní porážky rychle oklepala a vrátila se do herní pohody z úvodu prvního dějství. Zpřesnila hru, zlepšila se na returnu a dorážela na svou sokyni.

Bartyová naopak poprvé na turnaji začala výrazněji kazit. Zkraje druhého setu přišla o servis a když v následující hře neproměnila ani jednu ze dvou možností na oplacení brejku, prohrávala 0:3.

Australanka Asleigh Bartyová během finále Australian Open.

A bylo ještě hůře. Collinsová sokyni podruhé sebrala podání a vedla už 5:1. Že sadu nedopodává? To se zdálo jako nereálné. Jenže Bartyová se zvedla.

Pryč byly její chyby z úvodu dějství. Znovu se dostala do pohody a od základní čáry diktovala tempo hry. A ten parádní servis! Bartyová si prolomené servisy vzala zpět a druhý set dovedla do tiebreaku.

A v něm dominovala.

Tribuny bouřily, když si rozběhala Američanku a pak se smečí od sítě chopila vedení 4:0. Collinsová poté už stav korigovala jen dvěma body a po proměněném mečbolu na 7:2 Bartyová rozpoutala v hledišti velké oslavy.