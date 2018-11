Finále Fed Cupu: Češky sází na veteránku Strýcovou a kometu Siniakovou

PRAHA Začátek finálového víkendu ženské týmové soutěže provází rozpaky ze strany fanoušků. Ti na kurtu čekali jak v českém, tak v americkém družstvu největší hvězdy, nicméně budou o ně ochuzeni. Minimálně v sobotu nenastoupí ani Petra Kvitová. Z celého finálového víkendu vám portál Lidovky.cz přinese online přenos.

Ta v pátek oznámila, že do první dvouhry určitě nenastoupí. Ve středu musela světová sedmička vynechat trénink kvůli zvýšené teplotě, navíc během týdne strávila na kurtu jen pětačtyřicet minut.

„Je jasné, že tohle rozhodnutí není nikdy jednoduché. Udělala jsem ho s doktorským týmem a kapitánem večer před losem. Fandění mám za léta v krvi a doufám, že se to povede. Holkám věřím a myslím, že to zvládnou,“ prohlásila Kvitová na páteční tiskové konferenci při losu na Staroměstské radnici.

Už na tiskové konferenci sama tenistka zmínila variantu, že by mohla hrát alespoň v neděli. To by se dalo čekat v případě, že by Češky zůstaly po úvodních dvou singlech bez bodu, a tak by se hráčka z Fulneku přes zdravotní problémy obětavě rozhodla nastoupit.

I kvůli absenci dvou hlavních hvězd českého týmu – Kvitové a Karolíny Plíškové – se opticky finálové utkání vyrovnává. Sázkové kanceláře sice nadále favorizují výhru domácího týmu, ale kurzy na výhru Češek proti datu oznámení americké nominace mírně stouply, nyní se pohybují okolo 1,3:1 místo původních 1,15:1.

Nahradit Kvitovou s Plíškovou musí hráčky s odlišnými zkušenostmi. Pro veteránku Barboru Strýcovou půjde o poslední ročník Fed Cupu, protože už na čtvrtečním banketu oznámila, že se s reprezentací definitivně rozloučí. Prioritou pro ni budou zejména klasické turnaje, v současné době se nachází v žebříčku WTA na 33. příčce.

„Jsme stále favority. Katka a Bára jsou dobré hráčky, tréninky tomu odpovídaly. Jsem spokojený a oběma věřím. Nemusíme všechno vyhrát v sobotu, ale je potřeba získat za dva dny tři body a jsem přesvědčen, že ty tři body uděláme,“ věří kapitán Petr Pála.

Barbora Strýcová se svou soupeřkou Keninovou.

Strýcová se v sobotu postaví Američance Sofii Keninové nacházející se o dvaadvacet míst pod ní. Střetnou se dvě generace, dvaatřicetiletou českou hecířku vyzve devatenáctiletá Keninová, která se narodila v Moskvě, ale reprezentuje Spojené státy.

Bude to pro obě společná zápasová premiéra. „Beru to jako životní šanci,“ okomentovala americká hráčka svou nominaci do dvouhry.

Po nich se o druhý bod z dvouher porve dvaadvacetiletá Kateřina Siniaková. Ta se prosazuje čím dál víc, ve dvouhře je 31. na světě, v deblu se se svou parťačkou Barborou Krejčíkovou dokonce vyhřívají na postu nejlepších světových tenistek.

Kateřina Siniaková se soupeřkou Riskeovou.

Siniaková se utká s o šest let starší Alison Riskeovou. Pro českou reprezentantku hraje bilance, s Američankou hrála třikrát s bilancí dvou výher a jedné porážky.

Menším varováním je poslední vzájemný zápas, v němž na začátku roku v australském Hobartu přes slibný začátek podlehla 1:2 na sety. „Mám za sebou výborný tréninkový týden a tlak je na Češkách,“ řekla 63. tenistka světa.

Hráčky okolo kapitána Pály jsou ve finále pošesté za posledních osm let a ze všech odcházely jako vítězky. Nicméně Američankám mají Češky co vracet, v loňském roce byly Siniaková a spol. zámořským družstvem vyřazeny, načež hráčky USA nakonec celou soutěž ovládly.