Finálová hádanka rozluštěna. Medveděv přehrál Tsitsipase a v boji o titul vyzve Djokoviče

Melbourne Soupeřem obhájce titulu Novaka Djokoviče v nedělním finále Australian Open bude Daniil Medveděv. Ruský tenista porazil v Melbourne v dnešním semifinále 6:4, 6:2, 7:5 Řeka Stefanose Tsitsipase a pokusí se získat první grandslamový triumf.

Pětadvacetiletý Medveděv potvrdil, že je hráčem s aktuálně nejlepší formou na okruhu. Čtvrtfinálového přemožitele Rafaela Nadala vyřadil za necelé dvě a čtvrt hodiny a připsal si už 20. vítězství za sebou.

Čtvrtý nasazený Medveděv předvedl proti Tsitsipasovi téměř bezchybný výkon. Až na výjimky se mohl opřít o servis a pomohl si 17 esy.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů): Muži: Dvouhra - semifinále: Medveděv (4-Rus.) - Tsitsipas (5-Řec.) 6:4, 6:2, 7:5.

Naději dal Tsitsipasovi, jenž vypadal po čtyřhodinovém pětisetovém dramatu proti Nadalovi vyčerpaný, pouze ve třetím setu. Řek dokázal smazat ztrátu 1:3 a dostal se do vedení 5:4, flegmaticky působící Medveděv ale umlčel hlasité Tsitsipasovy fanoušky na tribunách vítězstvím v následujících třech gamech. Hned první mečbol proměnil Rus bekhendem do rohu kurtu, který jeho soupeř vrátil jen do autu.



Grandslamové finále si Medveděv zahraje podruhé po US Open 2019, kde v souboji o titul nestačil na Nadala. S Djokovičem se utká poosmé, aktuální světové jedničce čtyřikrát podlehl, ale poslední vzájemný duel na loňském Turnaji mistrů v Londýně ruský tenista vyhrál.

Pokud Medveděv uspěje i ve finále, vystoupá ve světovém žebříčku až na životní druhé místo. Posledním ruským tenistou, jenž získal grandslamový titul v mužské dvouhře, byl Marat Safin v roce 2005 právě v Austrálii.