Florbalisté se bojí opakování propadáku z Curychu, musí odčinit fiasko s Lotyši

PRAHA Teprve podruhé v historii podlehli čeští florbalisté Lotyšsku a na domácím šampionátu v Praze rozhodně nechtějí opakovat scénář z mistrovství světa v roce 2012 v Curychu. Prohra 4:5 tehdy odsoudila tým trenéra Tomáše Trnavského ke čtvrtfinálovému souboji s favorizovaným Finskem, s nímž prohrál 1:4 a následně skončil na historicky nejhorším sedmém místě.

„Zase volíme nedobrovolně tu těžší cestu. Všichni, kteří se o florbal zajímají, tak vidí, jakým způsobem se tady zatím prezentujeme, což nás vnitřně užírá a nejsme k tomu lhostejní,“ řekl obránce Milan Garčar.



Byl na neúspěšném turnaji před šesti lety stejně jako další hráči současného výběru Patrik Suchánek, Matěj Jendrišák, Tom Ondrušek, Daniel Šebek a Milan Tomašík. Navíc ještě v roli hráče to prožil také současný asistent trenéra Milan Fridrich.

Garčara mrzí, že tým pod koučem Petrim Kettunenem na domácí šampionát v přípravě hodně obětoval, ale teď se nemůže dostat z křeče. „Rádi bychom se tady prezentovali hrou, kdy nám budou všichni tleskat a vynášet nás do nebes, ale zatím to vypadá, že jsme úplní ignoranti a neudělali jsme nic,“ trápí pětatřicetiletého nejstaršího hráče výběru dojem, který tým zanechal po vstupu do turnaje s Německem (10:5) a nedělní prohře.

„Ideální bude v úterý proti Švýcarsku ukázat, že něco umíme a není to pouťový turnaj z naší strany, protože bychom asi zahodili všechno, co se tady dělo kolem. Jinak to bude hrozný průšvih. Snaha bude jednoznačná. Odvrátit blamáž. A nepřihrát si silného soupeře do čtvrtfinále,“ uvedl Garčar.

Finský kouč Kettunen dosud na tým působil v dvouletém přípravném období především klidem, ale podle Garčara přijde možná i potřebná bouřlivá promluva. „Když hrajeme takhle, je přesně čas, aby bouchly saze. Aby se něco událo. Aby byl zlomový moment. Za ty roky jsem toho zažil spoustu. A když jsou věci, které se přecházejí, tak se potom nevyčistí stůl. Takže tohle je ideální situace. Ať už to udělá hlavní trenér nebo my si tam mezi sebou řekneme ostřejší věci,“ uvedl Garčar.

Nedokáže si vysvětlit, proč tým zatím nepředvádí svou kvalitní hru, kterou měl proti papírově slabším soupeřům předvést. „V sobotu jsme se trochu hájili tím, že je to první zápas před silným a početným publikem. V neděli už nemám, o co bych se opřel a na co bych to hodil. Není to na co házet. My jsme neměli být v podobném srabu ani ve sobotním utkání, moc tomu nerozumím. Nevím, kde je chyba,“ řekl Garčar.

Musíme vydat maximum, velí Garčar

Věří ale, že to ještě tým prolomí a bude bojovat o vysněnou domácí medaili. „Pár kluků si prošlo rokem 2012, tam jsme kousali velice hořkou porážku. Hrozně se to omílalo, proběhla čistka v týmu. Nechci být dvakrát u takové nepořízené. Protože hrát za národní tým je vždycky speciální. Každý si to musí považovat,“ uvedl Garčar.

„Teď si musíme sednout, říct si, co jsme vlastně udělali, abychom měli šanci bojovat o medaili. V sobotu to byla sice výhra, ale příšerný výkon. V neděli přišla facka. Přitom jsme o tom mluvili, že s podobným výkonem, který jsme podali proti Němcům, tak s Lotyši dopadneme špatně. Beze zbytku se to ukázalo,“ uvedl Garčar.

Čeští hráči zpytují svědomí po prohraném utkání s Lotyšskem.

Pokud nepomohou českému týmu Němci výhrou nad Lotyši, mají stále přímé čtvrtfinále ve svých rukou a stačí jim porazit Švýcary. „Máme ještě dva dny na to, abychom se důkladně připravili. Švýcaři teď mají dva zápasy ztrát proti nám, bude to zajímavé utkání. Doufám, že se srazí dva týmy elitního florbalu a že se všichni budou moct říct, hlavně my v šatně mezi sebou, že jsme udělali naprosté maximum,“ dodal Garčar.