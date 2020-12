Jezdit začal v 9 letech, teď zkusí formuli 1. Táta mi předal hodně cenných rad, vzkazuje mladý Schumacher

Praha Moment, na který fanoušci formule 1 netrpělivě čekali, se stává realitou. Mick Schumacher vstoupí příští sezonu mezi elitu coby pilot stáje Haas, a naváže tak na svého slavného otce Michaela.

Odmalička věřil, že jednou naváže na svého veleúspěšného otce, sedminásobného mistra světa formule 1 Michaela Schumachera. Uplynulo téměř třicet let od prvního startu legendárního Schumiho ve Velké ceně Belgie z roku 1991, nyní je připravený jeho následovník. Jednadvacetiletý syn Mick, který má dva závody před koncem seriálu formule 2 náskok 14 bodů v čele seriálu, bude od nového ročníku hájit barvy amerického týmu Haas.

„Jsem moc šťastný, že můžu příští rok startovat ve formuli 1. Vždy jsem věřil, že se mi tenhle můj sen splní,“ vyznal se Schumacher junior a nezapomněl poděkovat rodičům.

Měnili mu jméno

Svou závodnickou kariéru Mick započal jako teprve devítiletý v roce 2008 v závodech motokár a ruku na srdce, díky svému slavnému otci měl docela ušlapanou cestu. Velké peníze totiž v motorsportu znamenají dostupnost kvalitních strojů, a tím i možnost angažmá, o kontaktech nemluvě. Aby ale Michael Schumacher uchránil svého hocha před nežádoucím zájmem médií, dohodl se s manželkou Corinnou, že bude závodit jako Mick Betsch, což je rodné příjmení jeho maminky. Později ještě v seriálech motokár používal jméno Mick Junior.

„Jezdili jsme, když byla dráha pro veřejnost zavřená. A nikdy jsme se nešetřili. Chtěli jsme být stále rychlejší a rychlejší, hledali jsme limity trati,“ popisuje Mick Schumacher časy, kdy mu jeho otec předával své cenné zkušenosti. „Dal mi hodně lekcí a rozhodně je neberu jako samozřejmost. Jednou z nich je zůstat vyrovnaný – na dráze i v přístupu k závodění.“

Cesta pozvolné kariéry, která měla gradovat po drobných krůčcích, se ukázala jako správná. Mladičký Mick skončil v roce 2014 druhý na juniorském mistrovství Německa a vysloužil si první angažmá v kokpitu formule. V roce 2015 ho angažovala stáj Van Amersfoort Racing v sérii ADAC formule 4, kde už začal závodit pod svým oficiálním jménem, a o pár měsíců později už si ho díky perspektivním výkonům vytáhl tým Prema Powerteam, jenž je dlouhodobě známý coby neoficiální juniorka Ferrari.

Hned v první sezoně v barvách Premy se Schumi junior umístil v celkovém pořadí na druhé příčce, což jej posunulo do formule 3, a stal se oficiálním členem Ferrari Driver Academy. Mimochodem právě Hassu, kde bude Mick v příštím roce závodit, dodává italská automobilka motory, a tak se jeho budoucí působení ve slavné stáji z Maranella, kde Michael Schumacher strávil nejlepší roky kariéry, nedá vyloučit. „S Ferrari má Mick dlouhodobý vztah, proto budeme i nadále sledovat jeho rozvoj jak po jezdecké, tak po lidské stránce,“ nastínil možné pokračování příběhu spojení jmen Schumacher a Ferrari šéf stáje Mattia Binotto.

Před dvěma roky už Mick šampionát F3 vyhrál a posunul se do druhé nejvyšší kategorie, odkud už byl jen kousek mezi absolutní elitu. Tehdy došlo k velmi zajímavému shledání. Během závodů v ruské Soči se totiž v kokpitu potkal se svým bratrancem Davidem, potomkem dalšího známého člena klanu Schumacherů Ralfa, který ještě působí v F3. Z jeho slov však zaznívají stejné ambice, jaké má o rok a půl starší Mick: „Chci se dostat do formule 1 a nejlépe do velmi dobrého týmu, s kterým bych jezdil vpředu. A samozřejmě by bylo skvělé, kdybych se na startu potkal i s Mickem.“

Po stopách Hillů a Rosbergů

Už v září Mick Schumacher absolvoval ve voze Alfy Romeo první trénink v F1, v elitním šampionátu však s vybraným startovním číslem 47 začne od nuly. Stejně jako jeho týmový kolega v Haasu, další nováček Nikita Mazepin z Ruska, bude mít za úkol především bojovat o každý bod.

V koloběhu F1 už se předání žezla z úspěšného otce na syna v minulosti několikrát osvědčilo. Graham a Damon Hillové to dokonce oba dotáhli k titulu mistra světa, stejně jako Keke a Nico Rosbergové. Teď se o podobný kousek bude pokoušet Mick Schumacher.