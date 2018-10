Formule 1: Hamilton blízko pátého titulu. Alonso ho staví mezi legendy

AUSTIN/PRAHA Lewis Hamilton se v neděli může stát popáté mistrem světa F1, druhý Sebastian Vettel na něj ztrácí 67 bodů.

Mistrovská matematika F1: Do konce zbývají poslední čtyři závody. Už nyní v USA může Lewis Hamilton slavit pátý titul mistra světa. Stane se tak za těchto scénářů:



Hamilton vyhraje, Vettel skončí hůř než druhý

Hamilton dojede druhý, Vettel nejlépe pátý



Hamilton třetí, Vettel nejlépe sedmý



Hamilton čtvrtý, Vettel nejlépe osmý



Hamilton pátý, Vettel nejlépe devátý



Hamilton šestý, Vettel nedojede nebo nezíská žádné body

„Lewis získá pátý titul a bude na tom stejně jako Fangio, což je skvělý úspěch. Když už to měl někdo v naší generaci dokázat, jsem rád, že je to Lewis, protože ukázal svůj talent a odhodlanost.“



Tato slova pronesl ve čtvrtek v americkém Austinu sedmatřicetiletý veterán formule 1 Fernando Alonso.



Sám dvojnásobný mistr světa vyzdvihl v dějišti víkendové Velké ceny USA svého o čtyři roky mladšího kolegu, když se ho novináři dotazovali na pět nejlepších jezdců v historii. Alonso vybral Michaela Schumachera, Ayrtona Sennu, Juana Manuela Fangia, Alaina Prosta a právě Hamiltona.



„Od prvního dne ukazoval talent. Bojoval o titul ve svém nováčkovském roce, vyhrál ho v roce 2008. V té době pravděpodobně všichni věděli, že získá pět nebo možná sedm titulů,“ řekl Alonso na tiskové konferenci. „Dokázal vyhrávat závody i tehdy, když na to neměl auto.“



Pomalejší rozjezd sezony

O tom, že britský obhájce titulu letos dosáhne na pátou trofej mistra světa, snad nikdo nepochybuje. Navíc pokud mu o víkendu vše vyjde a trochu mu pomůžou okolnosti, bude se z ní radovat již v neděli před desátou hodinou večerní našeho času.



Čtyři závody před koncem se Hamilton na nejbližšího pronásledovatele Sebastiana Vettela dívá s náskokem 67 bodů. A v neděli mu k jistotě stačí, když získá o osm bodů víc než německý rival, což se mu povedlo v posledních čtyřech Velkých cenách. To znamená například kombinaci vlastního vítězství a Vettelova nejlépe třetího místa.



Statistika pilotovi stáje Mercedes přeje i v dalších ohledech. Vyhrál šest z posledních sedmi závodů a z šesti startů na okruhu v Austinu jich ovládl pět. Famózní bilance.



Přitom sezonu nezačal Hamilton příliš dobře. Nejprve za Vettelem několik závodů zaostával, pak se o pozici lídra dlouho přetahovali. Jenže jezdec Ferrari, který má zatím stejně jako Hamilton na kontě čtyři mistrovské tituly, nedokázal využít silnějšího vozu a po taktických i jezdeckých chybách začal ztrácet. Definitivně si Hamilton první místo pro sebe uzmul v jedenáctém podniku sezony v Německu.

„Myslím, že některé závody jsem měl zvládnout lépe. Chcete-li jmenovat jeden, je to Hockenheim,“ uznal Vettel. „Celkově si myslím, že jsme neměli dost závodů, ve kterých bychom měli rychlost, abychom ovládli víkend – dostali auto na pole position a skončili jako první. Bohužel se to nestalo dost často.“



„Letošní sezona byla nejnáročnější. Auta jsou rychlejší, nároky na jezdce jsou vyšší jak po fyzické, tak i psychické stránce. Navíc jsme bojovali s týmem, který měl nad námi dlouho navrch. Jako tým jsme si museli sáhnout na dno a odvést lepší práci než kdykoliv předtím,“ prohlásil k vývoji sezony Hamilton, který se jako vítěz ještě necítí. „Očekáváme, že Ferrari tento víkend tvrdě udeří.“



Krok do historie

Pokud by Hamilton Vettelovu případnému ataku odolal, stane se teprve třetím jezdcem v historii formule 1, který vyhraje pátý titul mistra světa. Zároveň se vyrovná Fangiovi, jenž zářil v 50. letech, a lepší bude už jen Michael Schumacher s rekordními sedmi tituly.



„Abych byl upřímný, na rekord jsem nikdy nemyslel. Vždycky jsem chtěl pouze vyrovnat Ayrtona Sennu, protože on byl můj vzor,“ uvedl Hamilton. „Vyrovnal jsem ho před dvěma lety apak to byl tak trochu krok do neznáma,“ přidal na adresu zesnulého brazilského trojnásobného mistra světa.



„Michaelův rekord je neuvěřitelný a pořád je pro mě na míle daleko. Ale ještě nějaký čas jezdit budu, takže budu tvrdě pracovat, dělat to, co miluju, a uvidíme, jak to dopadne,“ dodal Hamilton, který první titul získal v roce 2008 v McLarenu a další tři přidal v letech 2014, 2015 a 2017 s Mercedesem.

Jistota toho pátého na něj čeká v Austinu už zítra.