Formule 1: V posledním Alonsově závodu nakonec triumfoval Hamilton

ABU ZABÍ/PRAHA Závěrečný závod sezony formule 1 Velkou cenu Abú Zabí vyhrál již jistý mistr světa Lewis Hamilton. Pilot Mercedesu na okruhu Yas Marina porazil druhého Sebastiana Vettela z Ferrari, třetí skončil Max Verstappen z Red Bullu.

Hamilton, který si pátý titul v kariéře zajistil před třemi týdny v Mexiku, si pro jedenácté vítězství v sezoně a osmé z posledních jedenácti závodů dojel po startu z pole position. O vedení pilot Mercedesu přišel pouze po zastávce v boxech, k níž se odhodlal už v sedmém kole.



Britský jezdec využil virtuálního safety caru, který byl zaveden poté, co kvůli technickým problémům v cílové rovince zastavil Kimi Räikkönen. Finský pilot chvíli zkoušel vůz znovu nastartovat, ale nepovedlo se mu to a prožil nepovedenou rozlučku s Ferrari před odchodem do Sauberu.

Takhle jezdci slavili konec ročníku:



Hamilton se na trať vrátil na páté příčce a do vedení se opět dostal v 34. kole. Vettel, který za Hamiltonem skončil druhý i v konečném pořadí šampionátu, na britského rivala ztratil tři sekundy. Verstappen na třetí pozici už za vítězem zaostal o dvanáct sekund.

Čtvrtou příčkou se se stájí Red Bull před odchodem do Renaultu rozloučil Daniel Ricciardo, jenž nastoupil k jubilejnímu 150. závodu ve formuli. Pátý byl Valtteri Bottas z Mercedesu a stal se po pěti letech prvním jezdcem mistrovské stáje, který zakončil sezonu bez vítězství v závodě. Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso z McLarenu uzavřel kariéru ve formuli na jedenácté příčce.