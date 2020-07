Fotografové cvakají, pak se kopíruje. Standardní věc, říká sportovní šéf F1 Brawn

Praha Protest Renaultu proti brzdovým kanálkům Racing Point? Ten komisaři teprve řeší. Královna motorsportu má však mnohem větší problém. O kopírování ve F1 hovoří i její sportovní šéf Ross Brawn: „Vidím to tak, že kopírování je ve formuli 1 standardní věc.“

Svět formule 1 je v posledních týdnech zahalen podivnou mlhou. Tématem číslo jedna jsou brzdové kanálky Racing Pointu. Ty mají být totiž podle obvinění Renaultu totožné s těmi, které byly minulý rok na voze Mercedesu.

To se však nelíbí obviněným. Ti se brání tvrzením, že mají k dispozici rozsáhlou publikaci potvrzující, že současný vůz je jejich duševním vlastnictvím.

Stará láska nerezaví - Schumacher a Brawn se sešli opět v jednom týmu.

„Vidím to tak, že kopírování je ve formuli 1 standardní věc,“ říká bývalý technický šéf Ferrari Ross Brawn. „Normálně má každý tým v boxové uličce fotografy, kteří ‚cvakají‘ tisíce obrázků každého auta kvůli analýze. Ty nejlepší nápady se pak kopírují. Za mých časů jsme dávali fotografům seznam toho, na co se zaměřit,“ dodává nynější šéf F1.



A pokračuje: „Racing Point to jen dotáhl na vyšší level a odvedl preciznější práci. Není tu však jediný tým, který by od ostatních něco neokopíroval. Pokud bych na schůzi technických ředitelů požádal, aby se přihlásili ti, kteří nikdy nic neokopírovali, ani jedna ruka by se nezvedla. Já taky kopíroval ostatní,“ přiznal Brawn.

Ten však současně upozorňuje na fakt, že Racing Point nemá právo nic kopírovat. „Musí si navrhnout vlastní brzdové kanálky, je ovšem zřejmé, že to, co odkoukali, jen tak nezapomenou. Bylo by to nelogické,“ poukazuje na to, že je samozřejmé, že budou velmi podobné těm, které měl Mercedes a dodává: „Pro FIA je to obtížná věc k řešení.“



Definitivní verdikt nejspíš padne před příští Grand Prix, která se pojede v britském Silverstone.