Francouz vychytal Coloradu při debutu v play off nulu, Pastrňák nebodoval

Výsledky kvalifikace play off NHL: Východní konference (Toronto):

Kvalifikace play off - 3. zápasy: Montreal - Pittsburgh 4:3 (1:2, 2:1, 1:0) Branky: 5. S. Weber, 31. Drouin, 36. Byron, 46. Petry - 9. Hörnqvist, 10. Zucker, 26. Blugers. Střely na branku: 31:33. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. S. Weber, 2. Chiarot, 3. Byron (všichni Montreal). Stav série: 2:1. O nasazení do play off: Boston - Tampa Bay 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) Branky: 37. McAvoy, 42. Wagner - 8. B. Point (PALÁT), 11. Killorn, 59. T. Johnson. Střely na branku: 27:35. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. T. Johnson, 2. B. Point (oba Tampa Bay), 3. McAvoy (Boston). Západní konference (Edmonton): Kvalifikace play off - 3. zápasy: Chicago - Edmonton 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) Brannky: 20. a 59. J. Toews, 10. Määttä, 55. Highmore - 10. a 25. Draisaitl, 40. McDavid. Střely na branku: 25:28. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. Toews, 2. Määttä (oba Chicago), 3. Draisaitl (Edmonton). O nasazení do play off: Dallas - Colorado 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Branky: 4. Makar, 16. Donskoi, 38. Naměstnikov, 42. Burakovsky. Střely na branku: 27:40. Hráno bez diváků. Hvězdy utkání: 1. FRANCOUZ, 2. Burakovsky, 3. Donskoi (všichni Colorado).