Furyho kariéra v ohrožení? Farmář, díky kterému nedostal trest za doping, tvrdí, že tehdy lhal

Lancashire Budoucnost současného šampiona boxu v těžké váze je v ohrožení. Brit Tyson Fury, držitel mistrovských pásů organizace WBC a časopisu The Ring, přišel o důležitého svědka, díky kterému nedostal před lety trest za doping. Ten nyní tvrdí, že mu měly být nabídnuty peníze výměnou za lež.

Neporažený šampion, který se vypořádal i s Vladimirem Kličkem či Deontayem Wilderem, musí znovu čelit obvinění z dopingu. V roce 2015 měl pozitivní test na anabolický steroid nandrolone a hájil se tím, že jedl nevykastrovaného kance. Jeho slova měl tehdy potvrdit farmář Martin Carefoot z Lancashiru, od kterého prý kance koupil. Ten nyní tvrdí, že to pravda není.



Farmář v rozhovoru pro Daily Mail prozradil, že mu tehdy jeden z členů Furyho týmu nabídl 25 tisíc liber, když řekne, že jim maso dodával, i když tomu tak nebylo. Ten svědecké prohlášení Furyho právníkům prý v roce 2017 podepsal, ti ho následně postoupili anglickému antidopingovému úřadu. V prohlášení stálo, že Carefoot dodal Furymu týmu několik mas včetně divočáků a prasat.

Podle Carefoota to ale pravda nebyla a slíbené peníze prý nikdy nedostal. „Nikdy jsem na svém statku divočáka neměl a žádné jsem nikdy ani nezabil,“ tvrdí nyní. Také prozradil, proč se rozhodl vyjít se vším ven až nyní: „Je mi špatně ze všech těch lží a podvodů. Veřejnost musí znát pravdu,“ tvrdí.

Tyson Fury byl pozitivně testován na nandrolone, což je anabolický steroid, který se mimo jiné používá pro zlepšení tělesné výkonnosti a jeho nelékařské použití je v mnoha zemích - včetně Velké Británie - nezákonné.

Antidopingovou kontrolou neprošel v roce 2015 a po dlouhém procesu dostal v roce 2017 dvouletý zákaz datovaný zpětně do prosince 2015. Své v tom sehrál roli právě i Carefoot a jeho prohlášení.

Proti farmářově tvrzení se tvrdě ohradil Furyho manažer Frank Warren. „Tato obvinění jsou zcela neopodstatněná a urážlivá. Máte co do činění s přiznaným lhářem. Mluvil někdy s Tysonem? Nebo který ze členů Tysonova týmu s ním tedy mluvil? Spoléháte se na slovo lháře. Lhal tehdy, nebo lže teď? Je to člověk, který byl ochotný křivě vypovídat,“ rozohnil se.

Jak vše dopadne? Dle britských médií nyní hraje Fury o svoji kariéru a úspěchy, pokud by UKAD po přezkoumání výsledků dala Carefootovi za pravdu, hrozil by mu až osmiletý zákaz činnosti (opět datovaný od prosince 2015)...