Dvojnásobná grandslamová šampionka Muguruzaová skončila s tenisem

„Došla jsem daleko. Splnila jsem si mnoho snů, které jsem měla jako dítě. Můj příběh byl úžasný, byla to dlouhá a úspěšná kariéra,“ řekla Muruguzaová. Podle ní nastal čas, aby odešla do důchodu. „Slovo důchodce zní velmi silně, protože je mi pořád jen 30 let, ale už je to 25 let, co hraju tenis,“ dodala.

Rodačka z Venezuely získala na okruhu WTA deset titulů ve dvouhře a pět ve čtyřhře. V roce 2016 vybojovala na Roland Garros premiérovou grandslamovou trofej po finálovém vítězství nad americkou hvězdou Serenou Williamsovou. O rok později přidala druhou ve Wimbledonu, kde ve finále porazila Venus Williamsovou, a ve stejné sezoně se dostala i do čela světového žebříčku. V roce 2021 ovládla i Turnaj mistryň.