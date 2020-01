Generálka před MS dopadla pro biatlonistky mizerně, Puskarčíková dojela až 38.

Závod SP v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko): Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. Herrmannová (Něm.) 41:33,4 min. (0 trest. minut), 2. H. Öbergová (Švéd.) -59,2 (1), 3. Bescondová (Fr.) -1:15,7 (0), 4. Vittozziová (It.) -1:21,7 (0), 5. Preussová (Něm.) -2:02,8 (0), 6. Eganová (USA) -2:10,4 (0), 7. Hauserová (Rak.) -2:53,2 (1), 8. Starychová (Rus.) -2:59,5 (0), 9. A. Gasparinová (Švýc.) -3:02,6 (1), 10. Lunderová (Kan.) -3:06,8 (1), ...38. KRISTEJN PUSKARČÍKOVÁ -5:46,6 (2), 39. DAVIDOVÁ -5:52,8 (4), 89. CHARVÁTOVÁ -11:06,2 (8).

Průběžné pořadí SP (po 12 z 24 závodů): 1. Eckhoffová (Nor.) 524, 2. Wiererová (It.) 477, 3. H. Öbergová 396, 4. Herrmannová 393, 5. Simonová (Fr.) 355, 6. Tandrevoldová (Nor.) 350, ...15. DAVIDOVÁ 229, 27. CHARVÁTOVÁ 155, 33. KRISTEJN PUSKARČÍKOVÁ 136, 60. JISLOVÁ 40.