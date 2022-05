Český cyklista Hirt se stal úterním hrdinou Gira. V supertěžké etapě v horách nechal všechny soupeře za sebou

Jedenatřicetiletý Hirt se zároveň posunul na deváté místo v celkové klasifikaci. Na lídra Richarda Carapaze ztrácí 7:42 minuty. Osmý Emanuel Buchmann má na Ekvádorce manko 4:45 minuty.

Hirt si triumf i posun v žebříčku o maglia rosa zasloužil. Předvedl parádní výkon. Neúnavný, bojovný.

Na začátku etapy se pustil do početného úniku. Poté ho nerozhodilo, když se mu vzdálila osmička jezdců a během ikonického Mortirola se dotáhl zpět do čelní skupiny.

V popředí závodu se následně držel až do posledního stoupání dne na Santa Cristinu. A pak přišla jeho velká chvíle…

Nejprve udolal Alejandra Valverdeho s Hughem Carthym, pak i Lennarda Kämnu a Thymena Arensmana a dostal se na první místo.

Během závěrečného mokrého sjezdu mu to klouzalo a musel jet opatrně. Ale triumf mu už ani náročné podmínky nesebraly.

Poslední metry si tak mohl užít. Ohlížel se za sebe, usmál se, Arensmana sice viděl, jenže zároveň věděl: Ne, už na mě nemá!

Hirt si tak dojel pro páté vítězství v profesionální kariéře a vylepšil druhé místo z Gira 2019, když nestačil jen na Giulia Cicconeho.

Tehdy etapa rovněž obsahovala výšlap na Mortirolo. Že by Hirtův osudný kopec?

„Když vidím, že jedeme Mortirolo, tak se na něj těším,“ smál se v televizním rozhovoru.

Pak ale dodával: „Byly tam dnes složité momenty. Na Mortirolu jsem musel dotahovat, měl jsem i nějaké problémy s řazením, s křečemi, ale strašně jsem to vítězství chtěl a jsem rád, že to vyšlo.“

Hirt se stal pátým českým cyklistou, jenž vyhrál na italské Grand Tour. Před ním slavili Ján Svorada, Jan Hruška, Roman Kreuziger a Josef Černý.

Na druhém místě projel v šestnácté etapě Arensman, který za Čechem zaostal o sedm sekund. O třetí místo si to rozdali jezdci na celkové pořadí, kteří v závěrečném výšlapu mohutně stahovali náskok úniku.

Třetí příčku nakonec po sprintu získal Jai Hindley, čtvrtý byl Carapaz, pátý Valverde a šestý Mikel Landa. Všichni měli ztrátu 1:24 minuty.

Tým Intermarché Wanty-Gobert si ale v etapě neprožil jen šťastné chvíle. I vinou pádu ztratil Domenico Pozzovivo a v celkové klasifikaci si pohoršil o jedno místo na šestou pozici.

Celkovému pořadí dál vévodí Carapaz, který má k dobru na druhého Hindleyho tři sekundy, třetí Joao Almeida (v etapě osmý) má manko 44 sekund.

Čtvrtý je Landa s 59sekundovým odstupem a pátý nestárnoucí Vincenzo Nibali, který má odstup 3:40 minuty.

Těžký návrat. Po volném dni se cyklisté znovu vrátili do sedel. A pokračovali pěkně zostra. V šestnácté etapě totiž na ně během 202 kilometrů čekala hned trojice vrchařských prémií první kategorie – včetně ikonického Mortirola – a více než 5000 výškových metrů.

🇮🇹 @giroditalia Stage 16



📍 Salò - 🏁Aprica, 202 km



⏰ 11:00 - 17:10 (CET)



⚠️: The last week is here! With three monster climbs, including the famous Mortirolo (12.6 km at 7.6%). This is an enormous day in the GC battle.



📺: @eurosport #Giro#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/Hf4JwyPlOz