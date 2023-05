Italská radost na Giru. Milan předvedl suverénní sprint, další odstavil pád

Závěr druhé zkoušky ale ani zdaleka nebyl bez komplikací.

Tři a půl kilometru před cílem došlo k pádu několika závodníku, který z boje o triumf v etapě odstavil mimo jiné jednoho z hlavních favoritů Madse Pedersena a šestnáctinásobného vítěze na Giru Marka Cavendishe.

Další stupeň nervozity do pelotonu přidal kilometr a půl před cílem záludný kruhový objezd, který balík otočil téměř o 360 stupňů.

To už se na čele uspořádal tým Kadena Grovese Alpecin-Deceuninck, který se jako první pustil do prorážení protivětru v cílové rovince. Jako by ale belgický tým zavelel k útoku příliš brzy. Z krytu zatočili Němec Pascal Ackermann (UAE) a favorizovaný Kolumbijec Fernando Gaviria (Movistar).

2. etapa Gira Reportáž ze závodu.

Na zkušenější však tentokrát vyzrál dvaadvacetiletý mladík ze stáje Bahrain Victorious. 194centimetrový pořízek Milan si v zářivě oranžovém dresu nejprve na sílu vytvořil pozici, v pravou chvíli se vydal vstříc protivětru a vyhrál s přesvědčivým náskokem.

„Pořád tomu nevěřím. Je to něco neuvěřitelného, nemám slov,“ zářil v cíli dráhař Milan, který prožívá premiéru na Grand Tour. „Včera jsem zajel pěknou časovku, byl jsem se sebou docela spokojený. Nikdy bych si ale nedokázal představit, že dnes přijde vítězství,“ líčil.

Druhý dojel David Dekker z týmu Arkéa Samsic, třetí skončil Groves.

Jonathan Milan vítězí v závěrečném spurtu ve 2. etapě Gira.

Evenepoelův náskok v celkovém pořadí se mohl ocitnout v ohrožení snad jen při pádu. Tým Soudal - Quick Step však svého lídra držel v bezpečí. „Byli jsme vepředu, takže jsme se vyhnuli problémům, ale myslím, že to bylo docela ošklivé,“ vracel se po etapě k pádu lídr závodu.

Ne všichni jezdci na celkové pořadí však z druhé etapy odejdou s pocitem úlevy.

Vinou zdržení po pádu ztratili 19 sekund Tao Geoghegan Hart (Ineos), Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), Jay Vine (UAE), Jack Haig (Bahrain Victorious) Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Hugh Carthy a Rigoberto Urán (oba EF Education EasyPost).

Jak se vše odehrálo

Sprinterská výzva. Ne, dva kopce čtvrté kategorie v polovině etapy nemohly být překážkou sprintery vysněnému hromadnému dojezdu. Pedersen a Groves mysleli na první triumf na Giru, Gaviria na šestý, matador Cavendish dokonce na sedmnáctý.

Brzký únik. Po několika desítkách metrů prchla pětice Paul Lapeira (AG2R Citroën), Thomas Champion (Cofidis), Mattia Bais (Eolo-Kometa), Stefano Gandin (Corratec-Selle Italia) a Alessandro Verre (Arkéa-Samsic).

Prémiová zápolení. Pořadatelé těsně za polovinu etapy vsadili dvě sprinterská bodová lákadla. Oběma projela nejprve čtveřice uprchlíků (už bez Verreho), za nimi se trochu předvedli i favorité etapy. Na první prémii bral páté místo Michael Matthews, druhou balík projel v klidu. Na druhé vrchařské prémii čtvrté kategorie si zase Lapeira řekl o právo vozit od pondělí modrý dres. Po dílčím úspěchu pak odpadl z čelní skupiny.

Na krátkém vodítku. Peloton zkraje etapy nechal uprchlíky utéct skoro na šest minut, týmy hlavních favoritů ale záhy zabraly čelo pelotonu a kontrolovaly odstup přibližně dvou minut. 40 kilometrů před cílem už před balíkem nezbyl nikdo. Schylovalo se k férovému souboji sprinterů, který nakonec narušil necelé čtyři kilometry před cílem zmíněný pád. Ze zmatků těžil Milan, který nedal zbylým soupeřům šanci.