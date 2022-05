Hirt po dalším dni v úniku třetí. Slaví Buitrago, růžovou drží Carapaz

Není to déjà vu?

To si asi mnozí fanoušci pomysleli, když viděli složení úniku ve středeční etapě italského Gira. Jen den po svém úchvatném triumfu v Aprice totiž dopředu znovu vyrazil Jan Hirt.

Český cyklista byl znovu obklopen Thymenem Arensmanem, Hughem Carthym a dalšími. Starými známými z úterý.

A 31letý český vrchař nevypadal, že by ho úterní triumf vyčerpal.

Když se pětadvacítka dělila, držel se v prvních skupinách. Až ve sjezdu před posledním stoupáním dne Hirtovi a spol. pláchli Mathieu van der Poel s Giijsem Leemreizem.

Osudová chyba?

Možná. Van der Poel pak na mladíčka v kopci zaútočil, ale neuspěl. Kontr dvaadvacetiletého Leemreizeho byl naopak úspěšný. Svému slavnějšímu krajanovi okamžitě pláchl.

Jenže z Hirtovy skupiny už v té doby vypálil kolumbijský mladíček Santiago Buitrago, na jehož nástup tentokrát 31letý Čech neměl. Buitrago dojel a předjel van der Poela a osm kilometrů před cílem to samé provedl i Leemreizemu. Jen 174 centimetrů vysoký cyklista si jel pro největší úspěch kariéry.

Už před dvěma dny byl v etapě do Cogne druhý, tentokrát už si triumf na Giru ujít nenechal.

„Bylo to emotivní. Jsem rád, že mi tým věřil, že mě podpořil. Výhru věnuju hlavně svému týmu,“ řekl v cíli vítěz.

Leemreizeho porazil o dobrou půlminutu.

Na třetím místě dorazil do cíle další z hrdinů etapy Jan Hirt.

Český cyklista tak po úterním triumfu prožil další skvělý den na Giru a v průběžném pořadí se posunul už na sedmou příčku. Přeskočil týmového kolegu Domenica Pozzoviva a také Emanuela Buchmanna. Na šestého Pella Bilbaa ztrácí necelou minutu.

Jan Hirt dojíždí do cíle 17. etapy Gira na třetím místě.

Ve skupině favoritů se během dne dlouho nic nedělo. Až na posledním kopci dne zvýšil tempo Bahrain, který přivedl do červených čísel Joaa Almeidu i Vincenza Nibaliho.

Několikrát pak zkoušeli zaútočil Mikel Landa, Richard Carapaz i Jai Hindley, ale ani jednomu z trojky favoritů se nepodařilo vytvořit si větší náskok.

Znovu tak do cíle dojeli pohromadě a na čele Gira se nic nezměnilo.

Dál ho vede Carapaz o tři vteřiny před Hindleym. Landa se alespoň posunul na třetí místo před Almeidu, ztrácí minutu a pět vteřin.

Jak se vše odehrálo

Další hory. Po úterní královské etapě přišel na Giru další horský den. Ve středeční etapě čekalo hned po startu stoupání na Passo del Tonale. Ve druhé části dne pak číhaly tři kopce – Giovo, Valico del Vetriolo a nakonec mini-Zoncolan, jak vrcholu Monterovere pro jeho prudkost přezdívají.

Brrr. Aby na Giru nebylo aspoň chvíli škaredě a teplota neklesla pod 10 stupňů, to by snad ani nebyl pořádný závod. A tak to přišlo nyní. Od rána na startu pršelo, závodníci poprvé oblékli pláštěnky, v průběhu dne se naštěstí vyčasilo.

Všechno nejlepší. Narozeniny na Giru oslavili hned dva cyklisté. Tobiasi Fossovi bylo ve středu čerstvě 25 let, Givannimu Aleottimu o dva roky méně.

Jen 9 kompletních týmů. Pouze devět stájí zůstávalo na Giru v plném počtu, ze závodu už odstoupilo 21 cyklistů.

🇮🇹 @giroditalia Stage 17



📍 Ponte di Legno - 🏁 Lavarone, 168 km



⏰ 12:30 - 17:15 (CET)



⚠️: Another day in the Alps that features three categorised climbs and another short downhill run towards the ramped finish in Lavarone.



📺: @eurosport #Giro#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/4j1w7i4PN4 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) May 25, 2022

Vyrážíme. Krátce před jednou hodinou odpoledne vyrazil peloton do sedmnácté etapy, čekalo ho 3950 výškových metrů. A ty první hned po startu. „Podobný start etapy vyloženě vyzývá k aktivnímu závodění. Myslím, že hned uvidíme ohňostroj útoků,“ predikoval Vincenzo Nibali.

Početný únik. Útoky skutečně přišly, ale nebylo jich zase tolik. Hned na prvním kopci se vytvořil únik dne. Tvořilo ho celkem 23 cyklistů a znovu mezi nimi nechyběl ani Jan Hirt. Spolu s ním jeli vepředu třeba Thymen Arensman, Mathieu van der Poel, nebo král hor Koen Bouwman.

Plus dva. Během sjezdu se k první skupině ještě připojili Diego Rosa s Davidem de la Cruzem a vepředu tak jelo pětadvacet lidí. Náskok skupiny v pelotonu kontroloval Ineos.

Dělení ve skupině. Už v polovině etapy se vedoucí skupina začala dělit. Dopředu vyrazila čtyřka van der Poel, Martin, Gall a Covi. Za nimi se utvořila stíhací grupa znovu i s Janem Hirtem, která se následně dotáhla zpět do čela.

Dvě minuty od růžové. Na předposledním kopci dne měla Hirtova skupina na tu Carapazovu k dobru šest minut, hlavně díky úžasné práci Hugha Carthyho. Proto se český cyklista přiblížil na méně než dvě minuty k růžovému dresu.

Yates končí. Nejprve ztratil kontakt s hlavní skupinou a pár dalších kilometrů na to z kola slezl úplně. Pouť Simona Yatese na tomto Giru skončila v 17. etapě.

Modrý Bouwman. Na vrcholu Passo del Vetriolo si Koen Bouwman dalšími 40 body pojistil modrý dres krále vrchařů.

Van der Poel pláchnul. Ve sjezdu pak ale vedoucí skupině o víc než minutu ujel Mathieu van der Poel s Gijsem Leemreizem. A na úpatí závěrečného kopce odpáral nizozemský zázrak i cyklistu Jumbo-Visma. Jenže jen na chvíli, než mu to Leemreize vrátil.

Kolumbijec letí. Zezadu už se ale k oběma blížil parádní vrchař Santiago Buitrago, osm kilometrů před cílem dostihl a předstihl i druhého Nizozemce a jel si pro životní triumf.

Další paráda Hirta. Český cyklista dojel do cíle dvě a půl minuty za Kolumbijcem na třetím místě. Díky tomu se znovu posunul průběžným pořadím, už na sedmou příčku. Z hlavních favoritů ztratil minutu Almeida, který se z třetího místa propadl na čtvrté.