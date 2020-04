Golfistka Spiranacová: Chlapi mě po kariéře začali zvát na rande, z něj ale udělali lekce odpalů zdarma

Colorado Bývalá profesionální golfistka Paige Spiranacová sice ukončila svoji kariéru v roce 2016, ve světě greenů byla ale ještě donedávna mezi amatérskými hráči jednou z nejvyhledávanějších osobností. Díky jejím dovednostem ji totiž využívali k pozvánkám na rande a následným lekcím zdarma při odpalech.

„Vždycky jsem byla otevřená debatám o golfu a myslela jsem si, že to bude fungovat. Bohužel mě pak chlapi začali využívat na rande, které končilo golfovou lekcí zdarma, někteří po mě chtěli i hole a míčky,“ přiznala sedmadvacetiletá Američanka v podcastu Playing-A’Round.

Po skončení své kariéry začala natáčet výuková videa na YouTube, kde má více než 120 tisíc odběratelů, amatérští hráči však její nadšení pro golf a otevřenost k lidem rádi zneužívali.

„Všichni mi říkali, ať s nimi jdu na golfové rande. Chtěli jít na odpaliště a společně odpalovat míčky. Znělo to úžasně, ale většinou se to proměnilo v to, že jsem dotyčnému dala hodinovou lekci zdarma a udělala jsem z něj lepšího golfistu. Byla jsem zoufalá a chtěla jsem, aby mě lidé měli rádi,“ vysvětluje Spiranacová.

Paige Spiranacová ukončila profesionální kariéru v roce 2016.

Sedmadvacetiletá Američanka vyhrála na profesionálním okruhu jeden turnaj, na turnajích namísto klasické polokošile dávala přednost oblečení s hlubokým výstřihem. Především kvůli Spiranacové pak LPGA zavedla nová pravidla dress codu na golfových turnajích.



V současnosti se fanoušky vyhledávaná trenérka golfu provdala a podle svých slov si už na podobná dostavení čas nenajde.