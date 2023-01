Atletický svaz řeší problémy reprezentantů, zástupci jiných oddílů nesmí oproti zvyklostem do Stromovky

Tuto zimu nefunguje dlouhodobě zavedená praxe, kdy v nejmodernější atletické hale v Praze vedle sportovců Olympu mohli trénovat i reprezentanti z jiných resortních středisek. Upozornily na to Česká televize a deník Sport. Rozhodl o tom nový ředitel Olympu Michal Volf, který se funkce ujal loni v létě.

Argumentuje tím, že jen striktně dodržuje dříve nastavená pravidla, podle nichž má hala primárně sloužit sportovcům Olympu. Tvrdí, že pro všechny atletické reprezentanty by její kapacita nestačila. Na rozdíl od minulých let tak nyní atleti Dukly mohou do haly omezeně. Sportovci USK, mezi něž patří Staněk, nemají přístup vůbec.

Svaz o tom už několikrát s Olympem jednal. „V listopadu probíhala jednání šéftrenéra Pavla Sluky s panem ředitelem Volfem. Definitivní stanovisko jsme od resortního centra dostali začátkem ledna, kdy byla naše žádost o vstup reprezentantů do haly ve Stromovce zamítnuta,“ uvedl Varhaník.

Vedení české atletiky neuspělo ani s nabídkou finanční kompenzace za vstup reprezentantů. Se situací se ale nechce smířit. „V současné době probíhají další jednání, do kterých jsem intenzivně vstoupil já osobně, a informoval jsem i předsedu Národní sportovní agentury (která koordinuje činnost resortních center). Věřím, že zvítězí zdravý rozum a že se s resortním sportovním centrem ministerstva vnitra domluvíme v řádu dnů tak, aby byl českým reprezentantům vstup do atletické haly ve Stromovce umožněn,“ řekl Varhaník.

Trápí ho mimo jiné situace koulaře Staňka, který několik týdnů před pokusem o obhajobu zlata z Toruně nemá optimální podmínky na přípravu. Může trénovat v přetlakové hale USK na Strahově, ale tam je jiný typ kruhu, než bývá na elitních soutěžích. „Je pro mě nepřijatelné, aby nemohl jít alespoň například na tři speciální vrhačské tréninky do haly ve Stromovce, kde je moderní kruh stejný jako ten, co bude na mistrovství Evropy v Istanbulu. Ale platí to i pro další české reprezentanty. Věřím v dohodu s resortním sportovním centrem ministerstva vnitra v co nejkratší době,“ prohlásil předseda svazu.

Atleti USK Praha, kam vedle Staňka z předních českých reprezentantů patří například i čtvrtkařka Lada Vondrová, mohou mít problémy s tréninkem i ve venkovní sezoně. Od konce minulého roku nemohou využívat zchátralý stadion Evžena Rošického. O jeho uzavření na základě posudku nezávislého znalce rozhodla Fotbalová asociace ČR (FAČR), která je jeho majitelem.

„Náhradu pro atlety vidíme v malém stadionu (stadion vedle přetlakové haly na Strahově). Dlouhodobě jednáme s ministerstvem školství, s hlavním městem Praha i atletickým oddílem USK Praha tak, aby na tomto místě mohla být v co nejkratší době postavena čtyřsetmetrová umělá atletická dráha,“ uvedl Varhaník.