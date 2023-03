2. DEN HME: Tyčkařka Švábíková vybojovala bronz, Krsek a Vondrová pátí

„Někde vzadu samozřejmě medailová umístění mám. Ale to, že jsem třetí v evropských tabulkách, neznamená, že to tak bude i tady,“ klidnila očekávání před startem finále Švábíková.

Když však ani Řekyně Stefanidiová neskočila 470, bylo jasné, že se může třiadvacetiletá Švábíková, která na předchozích výškách nechybovala, radovat, a to právě z bronzu!

Tedy z bronzu určitě, stále jí zbýval jeden pokus o překonání 470.

Česká rekordmanka se nespokojila s třetím místem a zapsala ještě jeden úspěch. V souboji o triumf pak vyzvala na výšce 475 centimetrů Slovinku Tinu Šutejovou a Finku Wilmu Murtovou.

Zatímco její pódiové soupeřky zdárně zvládly i další výzvu, česká halová rekordmanka své maximum z nedávného halového mistrovství České republiky o tři centimetry nepřekonala.

Přes 480 už se nepřenesla ani jedna ze zbylých závodnic. Díky lepšímu zápisu získala zlato Murtová.

Finálové souboje čtvrtkařů

V pětičlenném mužském finále nastoupil Krsek, ženské rozuzlení mělo dokonce dvě česká želízka - Vondrovou a Terezu Petržilkovou.

Krsek i Vondrová začali kvapně.

Zatímco Krsek se propadl na chvost startujících už v polovině trasy při seběhu, Vondrová i po něm okupovala čtvrté místo v kontaktu s medailovými posty.

Na druhé dvoustovce začaly i jí docházet síly a na závěrečné rovince se před ni dokonce přehnala Rakušanka Gogl-Walliová. „Trošku mě štve ta Rakušanka,“ povzdechla si v cíli před kamerou České televize pátá Vondrová, která zaznamenala čas 51,73.

„Finiš byl slabší, ale myslím, že jsem to neudělala takticky špatně,“ hodnotila závodnice, jež vyrovnala umístění, kterého pár minut před ní dosáhl Krsek.

Ve finálovém běhu Vondrová vyzrála pouze na krajanku Petržilkovou (52,81), která z první dráhy zaostala za ostatními finalistkami o více než sekundu.

Podle očekávání suverénně triumfovala Nizozemka Femke Bolová, která jako jediná zaběhla pod 50 sekund (49,85). Stříbro brala její krajanka Lieke Klaverová, bronz Polka Anna Kielbasiňská.

Nizozemka Femke Bolová vítězí ve finále běhu na 400 metrů na HME v Istanbulu.

Ani mezi muži nedošlo k překvapení. Halovým šampionem se stal v čase 45,35 favorit Karsten Warholm. Druhý Belgičan Julien Watrin ztratil na Nora v národním rekordu devět setin, třetí doběhl Švéd Carl Bengtström.

Mäki nedokončila

„Bylo to těžké. Tempo bylo docela rychlé, i když by teda na mě normálně rychlé být nemělo. Ale zabilo mě,“ komentovala Mäki, proč v Istanbulu odstoupila necelá dvě kola před cílem.

„Mrzí mě DNF, radši bych to nějak doběhla,“ litovala česká rekordmanka a finalistka olympijského závodu v Tokiu.

Pozici favoritky potvrdila Britka Laura Muirová, jež zvítězila v čase 4:03:40, stříbro získala Rumunka Claudia Boboceaová, třetí skončila Polka Sofia Ennaouiová.

Britská mílařka Laura Muirová ve finále závodu na 1500 metrů na HME v Istanbulu.

Kopecký po prvním dnu osmý

„S tímhle nejsem úplně spokojen. Čekal jsem od výšky víc, věděl jsem, že tam můžu ty body nasbírat a kluky trochu stáhnout, což se mi nepovedlo,“ komentoval pro Českou televizi svůj výkon ve čtvrté disciplíně dne Kopecký.

Svoji nervozitu trochu zvýšil hned prvním skokem - jako jediný jím neuspěl na výšce 186 centimetrů. Hned vzápětí se sice opravil a hladce si poradil i s o tři centimetry zvýšenou laťkou, na 192 pak potřeboval opět druhý pokus. Další zvýšení už ale bylo nad jeho síly.

Český univerzál jako jediný ze sedmibojařů neskočil 195 centimetrů a přidal ke svému dopolednímu součtu pouze 731 a propadl se tak o jedno místo - na osmou pozici.

Jako by tak trochu navázal na své výkony v předchozích třech disciplínách, které popsal jako „neslané, nemastné“, tehdy možná trošku příliš sebekriticky.

Ráno totiž svěřenec Romana Šebrleho začal dobře, když v prvním rozběhu šedesátky doběhl těsně za duem Nor Skotheim a Estonec Lillemets. Čas 7,09 je pro Kopeckého jen o 3 setiny pomalejší než jeho osobní maximum a zapsal za něj na úvod sedmiboje 851 bodů. Po druhém rozběhu se svým výkonem zařadil na průběžné desáté místo.

Ondřej Kopecký (druhý zleva) společně s dalšími sedmibojaři na dráze hladké šedesátky.

Ve skoku do dálky se Kopecký uvedl výkonem 7,23 m, při druhém přešlápl, třetím ale upevnil svou pozici v popředí, když skočil 7,36 m. Tím získal 900 bodů a v průběžném pořadí disciplíny se posunul na osmé místo.

Při prvním ve vrhu koulí Kopecký předvedl 13,57 metru, pak už se zlepšit nedokázal. V pořadí koule se tak zařadil až na poslední místo, v průběžném celkovém hodnocení se ale posunul a dopolední program uzavřel na sedmé příčce.

Odpoledne se pak vinou výšky o jedno místo propadl. „Dnes jsem to fakt prošel, nic moc se mi nepovedlo,“ dodal Kopecký, kterého zítra čeká nejoblíbenější disciplína - skok o tyči.

Italský duel, Stromšík skončil v rozběhu

O největší pozornost si v semifinálových rozbězích na 60 metrů řekli Italové.

Nejrychlejší čas zaznamenal Samuele Ceccarelli, který zapsal 6,47. Olympijský šampion Jacobs bez potíží ovládl třetí semifinále, očekávaný úsměv však nepřišel. Ve výrazu šampiona se zračila bolest plynoucí z bolavé nohy. Bude na finále ve stoprocentní kondici?

Ital Samuele Ceccarelli zaběhl v semifinálke nejrychleji, následně ovládl i finále.

Ve finále se souboj mužů v modrém přeci jenom opakoval.

Ceccarelli si ve vyrovnaném běhu vytvořil mírný náskok, cílem proběhl v čase 6,48, dvě setiny před Jacobsem. Třetí finišoval o další tři setiny později v národním rekordu Švéd Henrik Larsson.

Český sprinter Zdeněk Stromšík skončil už v rozběhu. Jeho letošní maximum je 6,59 s, k němu se ale na vrcholné akci vůbec nepřiblížil. Odstartoval svižně, ale pak za nejlepšími zaostával. Lajnu proťal v čase 6,79 s a jen zklamaně kroutil hlavou.

„Nevěřím svým očím, to je špatné. Omlouvám se všem, kteří do mě vkládali naděje,“ sypal si záhy popel na hlavu. „Celou sezonu paběrkuju na 6,73, a teď tohle. Nevím, co se stalo, myslel jsem, že jsem na tom dobře,“ marně se snažil nalézt důvod svého zaváhání.

V celkovém pořadí obsadil Stromšík 32. příčku.

Domácí radost, Vuletová suverénní

Největšího ohlasu se večer v Istanbulu dostalo trojskokanskému sektoru. V něm se totiž hned prvním skokem zmohla k národnímu halovému rekordu domácí reprezentantka Tugba Danismazová.

Její výkon 14,31 odolal atakům ostatních až do samého konce a Turecko tak získalo zlato. Druhá skončila Italka Darja Derkachová, třetí Portugalka Patrícia Manonaová.

Tugba Danismazová po triumfu v soutěži trojskokanek.

V dopoledním programu do rozběhů na 3000 metrů nastoupil čerstvý mistr Evropy z páteční míle Nor Ingebrigtsen. Jak je jeho zvykem, až do předposledního kola se držel na chvostu startovního pole, pak se ale velmi rychle přesunul na úplné čelo a během posledních stovek metrů se dokázal od svých soupeřů bez problému vzdálit.

I když svým časem za nejlepším z rozběhů Srbem Bibičem o šest sekund zaostal, stále zůstává největším favoritem na zisk zlaté medaile v nedělním finále.

Od půl deváté bojovaly o postup do semifinále překážkářky na šedesátce. Nejrychleji ze všech čtyř rozběhů zvládla sprinterskou trať Nizozemka Visserová, která ovládla pořadí časem 7,88 s, přestože z bloků vyrazila pomaleji. „Je na mě dost brzo ráno, nejsem na to zvyklá. Takže moje reakce nebyla ideální,“ vysvětlovala.

Kvalifikace tyčky proběhla bez největší hvězdy současnosti Švéda Armanda Duplantise, který dal přednost přípravě na letní část sezony. Nejsuverénněji si v ochuzeném startovním poli počínal Řek Karalis, který prošel do finále bez jediné chyby. Metu pro postup 5,75 zvládli ještě čtyři další tyčkaři, které v nedělním finále doplní čtyři skokani se zářezem ve výšce 5,65.

Do kvalifikace dálkařek nastoupila olympijská vítězka Němka Mihambová i mistryně světa a Evropy Srbka Vuletová. A zatímco Mihambová si své místo ve finále zajistila až posledním pokusem, Vuletová předvedla suverénní představení. Hned prvním skokem se dostala na 6,98 m, čímž stanovila letošní evropské maximum.

„Tyhle ranní závody jsou stresující, takže pro mě bylo důležité skočit kvalifikační limit hned v prvním pokusu. Teď jdu zase hned na hotel odpočívat a připravovat se na finále,“ vysvětlila svůj přístup Vuletová. K sedmi metrům se přiblížila už nyní, jaká čísla má asi v záloze pro finále…

„Nevím, proč bych neměla skočit sedm metrů. Chci vyhrát a zasloužit si své místo v historii,“ řekla Srbka, která cílí na čtvrté zlato z evropského halového šampionátu.

Do istanbulského mistrovství evropská jednička Srbka Gardaševičová se překvapivě přes kvalifikaci nedostala.