Hamilton kárá jezdce F1 za boj proti rasismu: Jednou poklekli a už to znovu nechtějí dělat, žádný pokrok

Budapešť Podle šestinásobného mistra světa formule 1 Lewise Hamiltona musí vedení královny motorsportu udělat více v boji proti rasismu, britský závodník kritizoval i ostatní jezdce za to, že problém neberou dostatečně vážně.

Připomínky z úst Lewise Hamiltona přišly poté, co v neděli vyhrál Velkou cenu Maďarska, podle pětatřicetiletého Brita chybělo dostatek jednoty.

Hamilton měl na sobě již potřetí tričko Black Lives Matter (Na životech černých záleží) a poklekl v boji proti rasismu, mnoho jezdců na tento akt dorazilo později či zůstalo stát.

„Určitě tomu okamžiku scházelo spousta podpory. Z pohledu jezdců to vypadá, jakože to jednou provedli a už to nechtějí znovu dělat,“ vrátil se Hamilton k inkriminované situaci a po závodě vyzval vedení F1, aby se k situaci stavilo více soustředěně.

A konkrétně tím myslel prezidenta FIA Jeana Todta.

„Jako sport musíme udělat mnohem více. Je trapné, že mnoho týmů se veřejně nezavázalo k uznání rozmanitosti. Neudělali jsme žádný pokrok, potřebujeme vůdce. Nemělo by to být na mě, abych týmy neustále vyzýval,“ myslí si Hamilton.



Mezinárodní automobilová federace FIA zatím ale britskému pilotovi pomocnou ruku nepodala, po Velké ceně Rakouska přišel s vysvětlením například finský pilot Kimi Raikkonen.

„Každý má právo vyjádřit svůj názor, všichni piloti jsou ale bezesporu proti rasismu,“ vysvětluje jezdec stáje Alfa Romeo své rozhodnutí.