Hamilton pošesté? Obhájce si v Mexiku pojede pro další titul

Praha Vždycky byl maximalista. Nikdy nepřestal bojovat, i když mu stačilo dojet druhý nebo třetí. Nikdy v kokpitu nepočítal body. Na rozdíl od některých jiných závodníků a stejně jako třeba Ayrton Senna. Současný vládce seriálu formule 1 Lewis Hamilton chtěl být vždy nejlepší. Odmala, od prvních chvil za volantem. Nikdy by nezmizel ze závodních okruhů po zisku jediného titulu, jako to udělal Nico Rosberg v roce 2016.

„Makám víc, než tušíte. Hodně by mě naštvalo, kdybych v kariéře vyhrál jen jeden titul. Strašně moc,“ prohlásil v roce 2011. Tedy v době, kdy už druhým rokem nebyl šampionem a sledoval výhry Sebastiana Vettela v technicky nedostižném stroji Red Bullu. „Někdo je spokojený, že ve formuli 1 jezdí. Ale já říkám, to nestačí! Jediné, co mě zajímá a pro co žiju, jsou vítězství.“

Průběžné pořadí MS formule 1: 1. Hamilton (Mercedes) 338 b., 2. Bottas (Mercedes) 274, 3. Leclerc (Ferrari) 221. Hamiltonovi v neděli v Mexiku k titulu stačí, když získá o 14 bodů více než Bottas, tedy například když vyhraje a Bottas bude čtvrtý.

Nakonec byl od svého prvního celkového triumfu v roce 2008 bez titulu dlouhých pět let. To jeho povaha těžce nesla. Ale Hamilton měl vše, co je třeba – talent, vůli, zapálení pro věc, sílu dřít do úmoru. Samozřejmě, v historii nejen formule 1 bylo hodně pilotů, kteří všechno tohle měli, a přesto se nikdy šampionských fanfár nedočkali. Ale Hamilton má i tu možná nejdůležitější věc – štěstí.

To se ukázalo, když s ním, s neznámým školákem, uzavřel dohodu šéf McLarenu Ron Dennis. A to se ho drželo, když v roce 2013 namísto nablýskaného McLarenu usedl do kokpitu trápícího se týmu Mercedes. Lewis Hamilton za pět let čekání nezvolnil, nezačal svůj talent utápět na pravidelných párty, jako se to stalo třeba Jamesi Huntovi. A v roce 2014 slavil druhý titul. A potom další, další a další.

V Mexiku září Verstappen

Pátý triumf získal ve stejném věku jako Michael Schumacher, jehož rekordní zápisy, před pár lety zdánlivě nedostižitelné, se nyní otřásají v základech. Kluk z chudé rodiny ve Stevenage už má nejvíc pole positions, stíhá mistra v počtu vítězství a teď v neděli může získat šestý titul mistra světa. Stačí málo. Hamilton musí skončit na stupních vítězů a spoléhat na to, že jeho týmový kolega Valtteri Bottas získá o čtrnáct bodů méně. Takže při vítězství musí být Fin čtvrtý nebo horší a tak dále.

Sám tomu však úplně nevěří. „Kvůli nastavení našeho auta pro nás okruh v Mexiku vůbec není ideální. Nic není nemožné, ale tentokrát to bude opravdu obtížné. Ty kopce s dlouhými rovinkami jsou jako stavěné pro letošní ferrari. Předjet je tam? Bez šance,“ obává se před závodem na americkém kontinentu. A navíc, dvě poslední Velké ceny Mexika ovládl Max Verstappen s red bullem. Rakouské stáji se zde totiž nebývale daří. Hamilton tedy bude možná mít v neděli až třetí nejlepší auto.



Ale kolikrát už v podobné situaci vyhrál. Ždímal motor do poslední otáčky a čekal na svou šanci. Tohle on umí. „Trvá to už roky, ale vždy nás překvapí. Je neuvěřitelné, jak je rychlý. Není neobvyklé, že zajede lepší čas, než je podle počítače teoreticky možné,“ vypráví šéf Mercedesu Toto Wolff.

Neumí být hodný kluk

Pokud si Hamilton celkové vítězství nepojistí na okruhu bratrů Rodriguezových, o týden později v USA je to téměř jistota. A není nemožné, že za rok bude slavit titul číslo sedm. Zatímco někteří jeho souputníci ztrácejí motivaci a dravost jít za vítězstvím za každou cenu, z Hamiltona stříká touha být nejlepší. Příklad? Když Sebastian Vettel krouží jakoby bez zájmu po okruhu a po vystoupení z kokpitu předkládá novinářům smířlivá slova, Lewis Hamilton jiskru v očích neztrácí.

Vettel je totiž hodný kluk, maminčin mazánek. Hamilton fracek. Nabalí popovou divu, do královské lóže ve Wimbledonu se vypraví v plážovém outfitu, z dovolené postuje snímky s doutníkem v puse a polonahými dívčinami. Pokud by mu starostlivý otec Anthony nevtiskl smysl pro povinnost a disciplínu, možná by z něj byl potetovaný bouřlivák někde na londýnské periferii.

Ale to se nestalo. Hamilton je vítěz, jeden z nejznámějších Britů současnosti. I díky tomu, že neumí být hodný kluk.