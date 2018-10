Hamilton se dotkl dokonalosti. ‚Porazit ho letos bylo nemožné,‘ říká Prost

MEXICO CITY/PRAHA Porazit Lewise Hamiltona v boji o mistrovský titul? „To bylo letos nemožné,“ glosuje legendární Francouz Alain Prost brilantní sezonu britského pilota. A těžko s ním nesouhlasit.

„Byl to můj nejlepší rok,“ myslí si sám Hamilton. „Jezdecky jsem dosáhl svého vrcholu.“ Světovým šampionem se stal už popáté, přesto je nedělním čtvrtým místem stvrzen vavřín jedinečný.

Mercedes tentokrát nepostavil suverénně nejrychlejší monopost, stříbrný vůz mnohdy zaostával za Ferrari. Hamilton čelil špičkovému soupeři s elitním materiálem, v bitvě dvou čtyřnásobných králů F1 se snažil zastínit Sebastiana Vettela. A povedlo se mu to s nesnesitelnou lehkostí.

Třiatřicetiletý závodník opakovaně vykouzlil úchvatně rychlá kola v kvalifikacích. Na rozdíl od labilního Němce, který často viděl rudě, při Velkých cenách zbytečně neriskoval. Třeba jako teď v Mexiku, kde raději pustil před sebe divokého Nizozemce Maxe Verstappena. Jeho genialita bila do očí při jízdě na mokru.

Hamilton vyzrál. Jako sportovec i jako člověk. Před jedenácti lety se bezhlavým soupeřením s tehdejším týmovým parťákem Fernandem Alonsem připravil o titul, později zase nechával na dráze promlouvat emoce ze soukromého života. Před přestupem do Mercedesu působil vyhasle.

Když v roce 2014 usedl do formule po Michaelu Schumacherovi, jako by po německém virtuosovi podědil touhu po dokonalosti. Hamiltonův zápal pro závodění od té doby sílil, nikdy nebyl tak „hmatatelný“ jako letos.

Navíc se nehroutí z neúspěchů jako kdysi. Prohry ho dříve sžíraly tak, že klidně čtyři dny nevylezl z hotelu. „Měl jsem bolesti hlavy, moc jsem nejedl, připadal jsem si jako pod těžkým černým mrakem. S přibývajícím věkem jsem pochopil, že porážky jsou součástí cesty,“ řekl.

Hamilton prostě během roku 2018 ukázal, že v současné generaci pilotů nemá konkurenci. Je jinde než Vettel. „Je výjimečný,“ tvrdí o něm Prost.

Přitom už ví, že pokaždé vyhrát nedokáže. V posledních letech se mu to nicméně daří ob závod, a pokud bude v tomto tempu pokračovat, vyrovná 91 Schumacherových triumfů do dvou let. Stejně tak může atakovat jeho rekordní počet sedmi titulů. Zatím je na pěti, stejně jako argentinská ikona Juan Manuel Fangio.

Ve světě F1 působí jako přízrak

Dokáže to? Statistiky napovídají, že ano. Má lepší vítězné procento než Schumacher. „A jsem si jist, že i příští rok bude mít v sobě stejnou vášeň,“ myslí si Prost.

Hamilton se snaží jít úspěchu naproti i v paddocku. V jednom z rozhovorů vyprávěl, jak tvrdé klade nároky na týmové inženýry a jak přemýšlí nad různým nastavením svého vozu.

Takhle slavil Hamilton svůj loňský titul. Jak bude slavit letos?

Mimo okruhy pak dál neztrácí nic ze své osobitosti. Když přicházel do formule 1, působil jako přízrak. V uších diamanty, s přáteli poslouchal rap. Našel velké zalíbení v módě, ostatně rád létá i pár dní před Velkou cenou na přehlídky. Letos navrhoval „kecky“ s Tommym Hilfigerem, sní o tom, že vydá hudební album. David Coulthard o něm trefně říká: „Můžete ho mít rádi a také nemusíte, nicméně dokáže na sebe strhnout pozornost.“



A také dokáže vítězit. Častěji než kdokoliv jiný.